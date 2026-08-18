Κάλουμ Τέρνερ για τον γάμο του με τη Ντούα Λίπα: Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου
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Κάλουμ Τέρνερ Ντούα Λίπα Γάμος

Κάλουμ Τέρνερ για τον γάμο του με τη Ντούα Λίπα: Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου

Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και σε αγαπά, δήλωσε ο ηθοποιός

Κάλουμ Τέρνερ για τον γάμο του με τη Ντούα Λίπα: Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου
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Για τον γάμο του με τη Ντούα Λίπα μίλησε ο Κάλουμ Τέρνερ, δηλώνοντας πως η μέρα που παντρεύτηκαν ήταν η πιο όμορφη της ζωής του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, ενώ ακολούθησε ένα τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο της Σικελίας.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επισημοποίηση της σχέσης τους σε συνέντευξή του στο Esquire, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά με την ποπ σταρ. Ο Τέρνερ ρωτήθηκε αν η δημιουργία οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον μέσα στην επόμενη δεκαετία, με εκείνον να απαντά καταφατικά. «Προφανώς, ναι. Είμαι 36 ετών. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Θυμούμενος τη μέρα του γάμου τους, πρόσθεσε: «Ήταν εκπληκτικά… Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί».

Η Ντούα Λίπα έχει μιλήσει επίσης για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά. «Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά κάποια μέρα. Αλλά υπάρχει συνεχώς το ερώτημα πότε θα ήταν πραγματικά η κατάλληλη στιγμή — πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δουλειά μου, πώς θα λειτουργούσε αν βρισκόμουν σε περιοδεία και πόσο χρόνο θα έπρεπε να μείνω εκτός», είχε πει σε συνέντευξή της στη Vogue.

Είχε τόνισει ωστόσο ότι η αγάπη από μόνη της δεν είναι αρκετή για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί. «Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που θα συμβούν όταν είναι να συμβούν. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι το να μεγαλώνεις ένα παιδί είναι πολύ περισσότερα πράγματα από το να αγαπάς απλώς τα παιδιά», είχε αναφέρει.
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