«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Παραλία Ομπρέλες ξαπλώστρες

«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής

Υπάλληλοι του δήμου,  με τη συνδρομή φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής

«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής
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Επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, έστησε νωρίς το πρωί ο δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.

Δείτε φωτογραφίες:

«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής
«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής
«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής
«Ρεζερβέ» στην αμμουδιά με... αλυσίδες: Ξήλωσαν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες από παραλία της Χαλκιδικής

«Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες», επεσήμανε ο κ. Φαρδογιάννης.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.
311 ΣΧΟΛΙΑ

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