Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας της Eurovision

Οι επαγγελματικές επιτροπές μουσικών ειδικών επιστρέφουν στoυς Ημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2022, δημιουργώντας διαίρεση περίπου 50/50 μεταξύ επιτροπής και κοινού, όπως και στον μεγάλο τελικό.Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της καλύτερης μουσικής ισορροπίας και της ποικιλίας των τραγουδιών που προκρίνονται, αναγνωρίζοντας υψηλής ποιότητας συμμετοχές με ευρύτερη καλλιτεχνική αξία παράλληλα με τις δημοφιλείς επιλογές.Ο αριθμός των μελών της επιτροπής αυξάνεται από 5 σε 7, ενώ διευρύνεται και το εύρος των επαγγελματικών κλάδων από τους οποίους μπορούν να προέρχονται: μουσικοί δημοσιογράφοι και κριτικοί, καθηγητές μουσικής, δημιουργικοί επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες σκηνής, και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Κάθε επιτροπή θα περιλαμβάνει πλέον τουλάχιστον δύο μέλη ηλικίας 18–25, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απήχηση του Διαγωνισμού στις νεότερες ηλικίες.Όλοι οι επιτροπές θα πρέπει να υπογράψουν επίσημη δήλωση ότι θα ψηφίσουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα, ότι δεν θα συντονιστούν με άλλους πριν τον Διαγωνισμό και ότι θα είναι προσεκτικοί με τη χρήση των social media, χωρίς να κοινοποιούν προτιμήσεις πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.4.Παράλληλα, η EBU θα συνεχίσει τη συνεργασία με τον τεχνικό συνεργάτη ψηφοφορίας Once, με στόχο την ενίσχυση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του Διαγωνισμού, τα οποία εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλια ή συντονισμένη ψηφοφορία, καθώς και την εντατικοποίηση της παρακολούθησης ύποπτων μοτίβων ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού.«Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν την προσοχή εκεί που ανήκει, στη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση», πρόσθεσε ο Γκριν. «Παρότι είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός του 2025 απέδωσε ένα έγκυρο και ισχυρό αποτέλεσμα, αυτές οι αλλαγές θα προσφέρουν ισχυρότερες δικλίδες και περισσότερη συμμετοχή, ώστε οι θαυμαστές να είναι βέβαιοι ότι κάθε ψήφος μετρά και κάθε φωνή ακούγεται. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρέπει πάντα να παραμένει ένας χώρος όπου η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο και όπου συνεχίζουμε να είμαστε πραγματικά Ενωμένοι με τη Μουσική».Όλες οι αλλαγές εγκρίθηκαν από την Ομάδα Αναφοράς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το διοικητικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η επίδρασή τους θα παρακολουθηθεί και θα αξιολογηθεί μετά τον διαγωνισμό του 2026, ώστε να διαμορφωθούν περαιτέρω βελτιώσεις.Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το σύνολο μέτρων και δικλίδων και να αποφασίσουν αν επαρκεί για να καλύψει τις ανησυχίες τους, χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία συμμετοχής. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU θα συνεργαστεί με τα μέλη για την επιβεβαίωση της συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό.Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί από τον ORF στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12, Πέμπτη 14 και Σάββατο 16 Μαΐου 2026.: Getty Images / Ideal Image