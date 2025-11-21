Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στους κανόνες ψηφοφορίας της Eurovision
Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα της Eurovision είναι υψίστης σημασίας για την EBU, δήλωσε ο διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού
Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών αλλαγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συμμετοχής του κοινού.
Οι αλλαγές ακολουθούν μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με τα μέλη της EBU μετά τον διαγωνισμό του 2025. Ένας ανεξάρτητος σύμβουλος, κατόπιν εντολής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της EBU, πραγματοποίησε λεπτομερή αξιολόγηση της συμμετοχής, συνεργαζόμενος στενά με γενικούς διευθυντές των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και άλλους διοργανωτές διεθνών εκδηλώσεων.
«Ακούσαμε και πράξαμε», είπε ο Μάρτιν Γκριν CBE, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. «Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision είναι υψίστης σημασίας για την EBU, τα μέλη της και όλα τα κοινά μας. Είναι απαραίτητο η δικαιοσύνη του Διαγωνισμού να προστατεύεται πάντα. Λαμβάνουμε ξεκάθαρα και αποφασιστικά μέτρα ώστε ο διαγωνισμός να παραμένει μια γιορτή μουσικής και ενότητας. Ο Διαγωνισμός πρέπει να παραμείνει ένας ουδέτερος χώρος και δεν πρέπει να εργαλειοποιείται» πρόσθεσε.
«Παράλληλα με τις αλλαγές που ανακοινώνουμε σήμερα, θα ενισχύσουμε την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κατάχρηση του Διαγωνισμού, για παράδειγμα μέσα από στίχους τραγουδιών ή σκηνική παρουσία και θα συνεργαστούμε στενά με τα μέλη μας ώστε να κατανοούν πλήρως και να είναι υπόλογα για την τήρηση των κανόνων και των αξιών που καθορίζουν τον Διαγωνισμό».
Οι οδηγίες ψηφοφορίας και ο κώδικας δεοντολογίας, που δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ενισχύονται ώστε να προστατεύουν τον Διαγωνισμό από προσπάθειες αθέμιτης επιρροής της ψηφοφορίας.
Οι επικαιροποιημένες οδηγίες ψηφοφορίας υποστηρίζουν την εύλογη προώθηση καλλιτεχνών και τραγουδιών, κάτι που αποτελεί μέρος της μουσικής βιομηχανίας, αλλά «αποθαρρύνουν δυσανάλογες προωθητικές καμπάνιες, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κρατικών φορέων».
Οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να εμπλέκονται ενεργά, να διευκολύνουν ή να συμβάλλουν σε καμπάνιες τρίτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως προβλέπεται στον επικαιροποιημένο κώδικα δεοντολογίας, κάθε προσπάθεια αθέμιτης επιρροής των αποτελεσμάτων θα επιφέρει κυρώσεις.
2. Λιγότερες μέγιστες ψήφοι
Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης της ψηφοφορίας, έγιναν αλλαγές με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κοινού. Για τον διαγωνισμό του 2026, ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά τρόπο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) μειώνεται από 20 σε 10. Οι θαυμαστές θα ενθαρρύνονται ενεργά να μοιράζουν την υποστήριξή τους σε περισσότερες συμμετοχές.
3. Επιστροφή του 50/50 στoυς Ημιτελικούς και διεύρυνση των επιτροπών
Οι επαγγελματικές επιτροπές μουσικών ειδικών επιστρέφουν στoυς Ημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2022, δημιουργώντας διαίρεση περίπου 50/50 μεταξύ επιτροπής και κοινού, όπως και στον μεγάλο τελικό.
Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της καλύτερης μουσικής ισορροπίας και της ποικιλίας των τραγουδιών που προκρίνονται, αναγνωρίζοντας υψηλής ποιότητας συμμετοχές με ευρύτερη καλλιτεχνική αξία παράλληλα με τις δημοφιλείς επιλογές.
Ο αριθμός των μελών της επιτροπής αυξάνεται από 5 σε 7, ενώ διευρύνεται και το εύρος των επαγγελματικών κλάδων από τους οποίους μπορούν να προέρχονται: μουσικοί δημοσιογράφοι και κριτικοί, καθηγητές μουσικής, δημιουργικοί επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες σκηνής, και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Κάθε επιτροπή θα περιλαμβάνει πλέον τουλάχιστον δύο μέλη ηλικίας 18–25, ώστε να αντικατοπτρίζεται η απήχηση του Διαγωνισμού στις νεότερες ηλικίες.
Όλοι οι επιτροπές θα πρέπει να υπογράψουν επίσημη δήλωση ότι θα ψηφίσουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα, ότι δεν θα συντονιστούν με άλλους πριν τον Διαγωνισμό και ότι θα είναι προσεκτικοί με τη χρήση των social media, χωρίς να κοινοποιούν προτιμήσεις πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.
4. Ενισχυμένες τεχνικές δικλίδες ασφαλείας
Παράλληλα, η EBU θα συνεχίσει τη συνεργασία με τον τεχνικό συνεργάτη ψηφοφορίας Once, με στόχο την ενίσχυση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του Διαγωνισμού, τα οποία εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλια ή συντονισμένη ψηφοφορία, καθώς και την εντατικοποίηση της παρακολούθησης ύποπτων μοτίβων ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού.
«Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν την προσοχή εκεί που ανήκει, στη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση», πρόσθεσε ο Γκριν. «Παρότι είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός του 2025 απέδωσε ένα έγκυρο και ισχυρό αποτέλεσμα, αυτές οι αλλαγές θα προσφέρουν ισχυρότερες δικλίδες και περισσότερη συμμετοχή, ώστε οι θαυμαστές να είναι βέβαιοι ότι κάθε ψήφος μετρά και κάθε φωνή ακούγεται. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρέπει πάντα να παραμένει ένας χώρος όπου η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο και όπου συνεχίζουμε να είμαστε πραγματικά Ενωμένοι με τη Μουσική».
Όλες οι αλλαγές εγκρίθηκαν από την Ομάδα Αναφοράς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το διοικητικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η επίδρασή τους θα παρακολουθηθεί και θα αξιολογηθεί μετά τον διαγωνισμό του 2026, ώστε να διαμορφωθούν περαιτέρω βελτιώσεις.
Τα μέλη που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το σύνολο μέτρων και δικλίδων και να αποφασίσουν αν επαρκεί για να καλύψει τις ανησυχίες τους, χωρίς να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία συμμετοχής. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU θα συνεργαστεί με τα μέλη για την επιβεβαίωση της συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό.
Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί από τον ORF στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12, Πέμπτη 14 και Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
