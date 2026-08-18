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Τουλάχιστον έξι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα, ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα
Τουλάχιστον έξι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα, ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας στο στόχαστρο διοικητές της Χαμάς
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας στο στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. «Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβείας, προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF που κοινοποιήθηκε μέσω Telegram.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.265 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.
Δείτε βίντεο
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας στο στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. «Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβείας, προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF που κοινοποιήθηκε μέσω Telegram.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.265 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.
Δείτε βίντεο
🚨 JUST IN: At least 6 people were killed in Gaza by an IDF strike; among the targets of the attacks was a Hamas battalion commander. IDF: "Hamas terrorists were about to launch an attack on IDF forces in Gaza" pic.twitter.com/E6EeeV85PY— Raylan Givens (@JewishWarrior13) August 18, 2026
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