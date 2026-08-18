Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βόλος

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κινητοποιήθηκαν  επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου, σε δασικές εκτάσεις στον Βόλο Μαγνησίας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πρώτη χρονικά πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 στα Αϊβαλιώτικα, ενώ λίγο αργότερα, περίπου στις 18:30, σημειώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Σωρός. Η τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 στην περιοχή Κεραίες Αλυκές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία και οι τρεις πυρκαγιές δεν παρουσιάζουν ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στις τρεις επιχειρήσεις κινητοποιήθηκαν συνολικά 54 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης και επιτήρησης των σημείων συνδράμουν και εθελοντές.

Μήνυμα από το 112

Υπενθυμίζεται ότι, στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αϊβαλιώτικα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την φωτιά






Ελικόπτερα στη φωτιά του Βόλου






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Φωτιά στα προάστια της πόλης του Βόλου #wildfire #volos #ntouthtv #fire #shortvideo #shorts #short


Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: FB/ Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πάνος Γαρουφαλιάς
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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