Χωρίς ενεργό μέτωπο οι τρεις φωτιές στον Βόλο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μήνυμα από το 112

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εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου, σε δασικές εκτάσεις στον, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.εκδηλώθηκε περίπου στις, ενώ λίγο αργότερα, περίπου στις. Ηεκδηλώθηκε περίπου στιςΣύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.Στις τρεις επιχειρήσεις κινητοποιήθηκαν συνολικάΣτην προσπάθεια κατάσβεσης και επιτήρησης των σημείων συνδράμουν και εθελοντές.Υπενθυμίζεται ότι, στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αϊβαλιώτικα.Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.