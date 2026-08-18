Συντετριμμένη από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ η Πάρις Χίλτον: Θα σε αγαπώ για πάντα και θα κρατώ μέσα μου τη φιλία μας
Συντετριμμένη από τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ η Πάρις Χίλτον: Θα σε αγαπώ για πάντα και θα κρατώ μέσα μου τη φιλία μας
Ήταν μια τόσο όμορφη ψυχή, γεμάτη αγάπη και φως, πρόσθεσε η «χρυσή κληρονόμος» στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της
Θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο ξαφνικός θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η Πάρις Χίλτον, που είχε συνδεθεί με την ηθοποιό με μία δυνατή φιλία, δήλωσε συντετριμμένη από την απώλειά της.
Η «χρυσή κληρονόμος» δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram και μοιράστηκε μερικά συγκινητικά λόγια για τη φίλη της. Αφού στάθηκε στο ταλέντο, τη δύναμη και την καλοσύνη που έδειχνε στους γύρω της, η Χίλτον εξομολογήθηκε πως θα θυμάται για πάντα τη φιλία τους και τις στιγμές που πέρασαν μαζί, ενώ τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως η ηθοποιός δεν βρίσκεται πια στη ζωή.
Λέγοντας το δικό της «αντίο» στη Χέιντεν Πανετιέρ, η Πάρις Χίλτον έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της: «Συντετριμμένη από την απώλεια της φίλης μου, Χέιντεν. Ήταν μια τόσο όμορφη ψυχή — τόσο ταλαντούχα, δυνατή, καλοσυνάτη και γεμάτη αγάπη και φως. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι έφυγε από τη ζωή. Θα κρατώ για πάντα μέσα μου τη φιλία μας, όλες τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε και τις ξεχωριστές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά της και σε όλους όσοι την αγαπούσαν, σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες στιγμές. Θα σε αγαπώ για πάντα, Χέιντεν. Αναπαύσου εν ειρήνη, άγγελέ μου. Θα μας λείψεις βαθιά».
Η ανάρτηση της Πάρις Χίλτον
Φωτογραφία: Shutterstock
Η «χρυσή κληρονόμος» δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram και μοιράστηκε μερικά συγκινητικά λόγια για τη φίλη της. Αφού στάθηκε στο ταλέντο, τη δύναμη και την καλοσύνη που έδειχνε στους γύρω της, η Χίλτον εξομολογήθηκε πως θα θυμάται για πάντα τη φιλία τους και τις στιγμές που πέρασαν μαζί, ενώ τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως η ηθοποιός δεν βρίσκεται πια στη ζωή.
Λέγοντας το δικό της «αντίο» στη Χέιντεν Πανετιέρ, η Πάρις Χίλτον έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της: «Συντετριμμένη από την απώλεια της φίλης μου, Χέιντεν. Ήταν μια τόσο όμορφη ψυχή — τόσο ταλαντούχα, δυνατή, καλοσυνάτη και γεμάτη αγάπη και φως. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι έφυγε από τη ζωή. Θα κρατώ για πάντα μέσα μου τη φιλία μας, όλες τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε και τις ξεχωριστές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Η σκέψη μου είναι στην οικογένειά της και σε όλους όσοι την αγαπούσαν, σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες στιγμές. Θα σε αγαπώ για πάντα, Χέιντεν. Αναπαύσου εν ειρήνη, άγγελέ μου. Θα μας λείψεις βαθιά».
Η ανάρτηση της Πάρις Χίλτον
Φωτογραφία: Shutterstock
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