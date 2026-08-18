Η Σάλμα Χάγιεκ με τον εγγονό του συζύγου της στην αγκαλιά της: «Δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο»
Η Σάλμα Χάγιεκ με τον εγγονό του συζύγου της στην αγκαλιά της: «Δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο»
H διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα τρυφερό βίντεο
Μία τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε εκείνη και τον εγγονό του συζύγου της μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Σάλμα Χάγιεκ, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της για εκείνον.
Ο γιος του Φρανσουά-Ανρί Πινό και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το παιδί τους τον Ιούλιο, αλλά έκαναν γνωστή την ευχάριστη είδηση πριν από μερικές μέρες.
Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο του Φρανσουά Πινό Τζούνιορ και της Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ. «Είμαστε ευλογημένοι που υποδεχόμαστε την τέταρτη γενιά της οικογένειας Φρανσουά. Εγώ, πάντως, θα τον αποκαλώ Παντσίτο. Φαίνεται να του αρέσει πολύ και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της η Σάλμα Χάγιεκ.
Δείτε το βίντεο
Ο γιος του Φρανσουά-Ανρί Πινό και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το παιδί τους τον Ιούλιο, αλλά έκαναν γνωστή την ευχάριστη είδηση πριν από μερικές μέρες.
Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο του Φρανσουά Πινό Τζούνιορ και της Λάρα Κοσίμα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ. «Είμαστε ευλογημένοι που υποδεχόμαστε την τέταρτη γενιά της οικογένειας Φρανσουά. Εγώ, πάντως, θα τον αποκαλώ Παντσίτο. Φαίνεται να του αρέσει πολύ και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της η Σάλμα Χάγιεκ.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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