Κέλι Όσμπορν: Αυτές οι διακοπές μου θύμισαν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου, νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα
Κέλι Όσμπορν: Αυτές οι διακοπές μου θύμισαν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου, νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα
Η κόρη του Όζι Όσμπορν δημοσίευσε φωτογραφίες από την καλοκαιρινή της απόδραση, ποζάροντας με λεοπάρ ολόσωμο μαγιό
Ένα μήνυμα θέλησε να περάσει η Κέλι Όσμπορν με την ανάρτησή της από τις διακοπές της, θυμίζοντας στον κόσμο που την παρακολουθεί στα social media αλλά και στον ίδιο της τον εαυτό πως το να κάνει κανείς διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνει τον χρόνο του. Η ίδια τόνισε, επίσης, πως αισθάνεται σαν να ξαναγεννήθηκε αυτό το καλοκαίρι.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου πόζαρε φορώντας λεοπάρ ολόσωμο μαγιό μόνη της αλλά και με τον γιο της και την παρέα της και σημείωσε πως είχε τον χρόνο να σκεφτεί και να αντιληφθεί πως χρειαζόταν να απομακρυνθεί από το χάος της καθημερινότητας και να κάνει ένα βήμα πίσω.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέλι Όσμπορν έγραψε αναλυτικά: «Μαθαίνω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να απομακρύνομαι κάποιες φορές από όλη αυτή την τρέλα. Μπλέκομαι τόσο πολύ με τη ζωή, τη δουλειά, τους ανθρώπους, τα σχέδια... με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μου, που πραγματικά ξεχνάω ότι επιτρέπεται να σταματήσω. Να κλείσω τα πάντα. Να αναπνεύσω. Απλώς να υπάρξω. Αυτές οι διακοπές μου θύμισαν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου. Μερικές φορές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Ειλικρινά νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα. Πιο ανάλαφρη, πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη... και σίγουρα όχι έτοιμη να γυρίσω σπίτι. Σημείωση προς τον εαυτό μου: να το κάνω αυτό πιο συχνά. Η ζωή θα είναι εκεί και όταν επιστρέψεις».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου πόζαρε φορώντας λεοπάρ ολόσωμο μαγιό μόνη της αλλά και με τον γιο της και την παρέα της και σημείωσε πως είχε τον χρόνο να σκεφτεί και να αντιληφθεί πως χρειαζόταν να απομακρυνθεί από το χάος της καθημερινότητας και να κάνει ένα βήμα πίσω.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέλι Όσμπορν έγραψε αναλυτικά: «Μαθαίνω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να απομακρύνομαι κάποιες φορές από όλη αυτή την τρέλα. Μπλέκομαι τόσο πολύ με τη ζωή, τη δουλειά, τους ανθρώπους, τα σχέδια... με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μου, που πραγματικά ξεχνάω ότι επιτρέπεται να σταματήσω. Να κλείσω τα πάντα. Να αναπνεύσω. Απλώς να υπάρξω. Αυτές οι διακοπές μου θύμισαν ότι το να κάνεις ένα διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου. Μερικές φορές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Ειλικρινά νιώθω σαν να ξαναγεννήθηκα. Πιο ανάλαφρη, πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη... και σίγουρα όχι έτοιμη να γυρίσω σπίτι. Σημείωση προς τον εαυτό μου: να το κάνω αυτό πιο συχνά. Η ζωή θα είναι εκεί και όταν επιστρέψεις».
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