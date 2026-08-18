Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: «Είχε μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο»
Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη: «Είχε μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο»
Η ηθοποιός έσπασε ρεκόρ γυρίζοντας συνολικά 23 ταινίες με την εταιρεία παραγωγής
Με ένα βίντεο από τις πιο ωραίες στιγμές της Ζωής Λάσκαρη στον ελληνικό κινηματογράφο τίμησε η Φίνος Φιλμ την αείμνηστη ηθοποιό, με αφορμή τα εννέα χρόνια από τον θάνατό της που συμπληρώθηκαν την Τρίτη 18 Αυγούστου.
Η εταιρεία παραγωγής γύρισε συνολικά 23 ταινίες σε συνεργασία με την ηθοποιό, σημειώνοντας ρεκόρ, όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, τονίζοντας πως κάθε πλάνο της χαρακτηρίζεται από φινέτσα και λάμψη.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Με μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο, η Ζωή Λάσκαρη χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του. Υπήρξε η μοναδική μεγάλη πρωταγωνίστρια που συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Φίνος Φιλμ, γυρίζοντας συνολικά 23 ταινίες – ένα ρεκόρ που παραμένει αξεπέραστο για πρωταγωνιστικό ρόλο. Σήμερα, εννέα χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, τη θυμόμαστε μέσα από ένα νοσταλγικό, ρομαντικό reel και μερικές από τις πιο φωτεινές στιγμές της μπροστά στον φακό της Φίνος Φιλμ».
Δείτε το βίντεο
Η εταιρεία παραγωγής γύρισε συνολικά 23 ταινίες σε συνεργασία με την ηθοποιό, σημειώνοντας ρεκόρ, όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, τονίζοντας πως κάθε πλάνο της χαρακτηρίζεται από φινέτσα και λάμψη.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Με μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο, η Ζωή Λάσκαρη χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του. Υπήρξε η μοναδική μεγάλη πρωταγωνίστρια που συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Φίνος Φιλμ, γυρίζοντας συνολικά 23 ταινίες – ένα ρεκόρ που παραμένει αξεπέραστο για πρωταγωνιστικό ρόλο. Σήμερα, εννέα χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, τη θυμόμαστε μέσα από ένα νοσταλγικό, ρομαντικό reel και μερικές από τις πιο φωτεινές στιγμές της μπροστά στον φακό της Φίνος Φιλμ».
Δείτε το βίντεο
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