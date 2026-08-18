Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο του, «τον περιμένουμε την Πέμπτη» απαντούν οι ερυθρόλευκοι
SPORTS
Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ

Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο του, «τον περιμένουμε την Πέμπτη» απαντούν οι ερυθρόλευκοι

Οι πρωταθλητές Ευρώπης με επίσημη ενημέρωση τους αποκάλυψαν την κίνηση του Αμερικανού άσου που ουσιαστικά φέρνει την οριστική ρήξη στις σχέσεις τους

Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο του, «τον περιμένουμε την Πέμπτη» απαντούν οι ερυθρόλευκοι
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Το ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ Ολυμπιακού και Γουόκαπ επιβεβαιώθηκε και πλέον είναι φανερό ότι το γυαλί πολύ δύσκολα θα ξανακολλήσει.

Όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες ο Αμερικανός κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιο του με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να απαντά ότι η ενέργεια του δεν έχει καμία νομική βάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της»
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