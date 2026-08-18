Σελίν Ντιόν για την επιστροφή της: Θα ήθελα να προσφέρω στους θαυμαστές μου κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν
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Σελίν Ντιόν Περιοδεία θαυμαστές

Σελίν Ντιόν για την επιστροφή της: Θα ήθελα να προσφέρω στους θαυμαστές μου κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν

Μετά από χρόνια αποχής, η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να δώσει μία σειρά από συναυλίες στο Παρίσι

Σελίν Ντιόν για την επιστροφή της: Θα ήθελα να προσφέρω στους θαυμαστές μου κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν
Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια αποχής, η Σελίν Ντιόν εκμυστηρεύτηκε ότι θέλει να αποδείξει στους θαυμαστές της πόσο της έλειψαν.

Η διάσημη τραγουδίστρια θα δώσει δέκα συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον που, όταν ξεκίνησε η προπώληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα εννέα εκατομμύρια.

Η μεγάλη ζήτηση ώθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Ντιόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για τον Μάιο του 2027.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Ντιόν μίλησε για τια επερχόμενες εμφανίσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επειλέγει να πορεύεται στη ζωή. Η 58χρονη τραγουδίστρια, που έχει διαγνωστεί με σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου και ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μια νέα εκδοχή της, τόνισε: «Μερικές φορές υπάρχουν χαρούμενα πράγματα, άλλες φορές λυπηρά, αλλά αυτό λέγεται ζωή».

Συνεχίζοντας, η Σελίν Ντιόν εξήγησε ότι δεν αναλώνεται σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. «Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς απλώς να τη ζήσεις;. Οπότε εγώ ζω τη ζωή μου, κορίτσι μου. Ζω τη ζωή», πρόσθεσε.

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