Οδηγός Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου, «πιάστηκε» σε βίντεο από youtuber μοτοσικλετιστή (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου Κόρινθος Μαγούλα

Οδηγός Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου, «πιάστηκε» σε βίντεο από youtuber μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό - Τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς Κόρινθο μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης με τη Mercedes

Οδηγός Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου, «πιάστηκε» σε βίντεο από youtuber μοτοσικλετιστή (βίντεο)
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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο με κατά πληροφορίες, ηλικιωμένη οδηγό βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε youtuber μοτοσικλετιστής,  μία μαύρη Mercedes κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα, με τους διερχόμενους οδηγούς να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο. 


Η κίνηση του αυτοκινήτου δημιούργησε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στην εθνική οδό, καθώς τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς Κόρινθο μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης με τη Mercedes.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχει γίνει γνωστό για πόση απόσταση κινήθηκε ανάποδα η οδηγός, ούτε πώς τελικά ολοκληρώθηκε το περιστατικό. Ωστόσο οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.
165 ΣΧΟΛΙΑ

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