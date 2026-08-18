Το παρασκήνιο με τις «κόκκινες» και τις «κίτρινες» κάρτες που μοίρασε η Δούρου ενόψει ΔΕΘ: Μετά την Κασιμάτη, η ώρα της Γεροβασίλη

Για προσπάθεια να ανακτήσει προβάδισμα στο εσωκομματικό κοινό μιλούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις προσωπικές αποφάσεις της Δούρου και την επικρίνουν για το γεγονός ότι η Κασιμάτη δεν υποστήριζε δημόσια άλλο κόμμα

ΔΕΘ. Χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου έθεσε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τη βουλευτή Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, ενώ έδωσε προθεσμία να παραιτηθεί από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στην Όλγα Γεροβασίλη, μετά από έκτακτη τηλεσυνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.



Το χρονικό Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνεδρίασε με απαρτία μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το πρωί και με ατζέντα της τον καταμερισμό εργασίας ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, βγάζοντας, ωστόσο, «κίτρινες» και «κόκκινες» κάρτες.







Προσώρας, ούτε η Νίνα Κασιμάτη, ούτε η Όλγα Γεροβασίλη έχουν αντιδράσει δημόσια για τις ραγδαίες εξελίξεις, ωστόσο, έχει σχεδόν προεξοφληθεί ότι η κυρία Γεροβασίλη πρόκειται να αποστείλει επιστολή στις 27 Αυγούστου προς το Προεδρείο της Βουλής, λήγοντας και τυπικά τόσο την παραμονή της στο κόμμα, όσο τη θητεία της στην Αντιπροεδρία της Βουλής, η οποία παρατάθηκε, όπως είχε τονίσει η ίδια, για να διευκολύνει τη λειτουργία του σώματος.



Οι αντιδράσεις Την ίδια στιγμή, προβληματισμό έχει σκορπίσει η σημερινή κίνηση της Ρένας Δούρου να θέσει εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Νίνα Κασιμάτη, καθώς στελέχη επισημαίνουν πως η βουλευτής της Β’ Πειραιά δεν είχε δηλώσει πρόθεση να ανεξαρτητοποιηθεί, ούτε υποστήριζε δημόσια άλλο κόμμα. Παράλληλα, η αποστροφή της κυρίας Δούρου για την αποπομπή της κυρίας Κασιμάτη, αναφέροντας σε πρώτο Ενικό πρόσωπο πως «αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.» φαίνεται πως προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, ενόψει της «κρίσιμης», κατά πολλούς, συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, την ερχόμενη Τρίτη, με αντικείμενο την εκπροσώπηση του κόμματος στη φετινή ΔΕΘ.







Υπό αυτήν την έννοια, με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσουν τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη Τρίτη, σε συνδυασμό με το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Κουμουνδούρου.



Αναλυτικά, η επιστολή Δούρου:



Επιστολή της Ρένας Δούρου, Προέδρου της Κ.Ο. προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.



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Οι οργανώσεις μας ανασυγκροτούνται, νέα και παλαιότερα στελέχη επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες δηλώνουν παρόντες και παρούσες σε μια συλλογική προσπάθεια επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία. Κοινός μας στόχος είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ισχυρός, σύγχρονος και αξιόπιστος, με καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστικό ρόλο ως η μόνη δύναμη σήμερα της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.



Η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ-Π.Σ αφορά και την κοινοβουλευτική μας παρουσία. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. Η εκτίμησή μας είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία θα αποδώσει καρπούς ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα.



Θέλουμε, ωστόσο, να είμαστε απολύτως καθαροί ως προς τις αρχές που διέπουν αυτή την προσπάθεια . Για εμάς η πολιτική και κομματική ένταξη δεν αποτελεί προϊόν προσωπικού εκλογικού υπολογισμού στο πλαίσιο κάποιας “πολιτικής καριέρας”. Προϋποθέτει συμφωνία / ένταξη σε καθαρές αρχές, αξίες και προγραμματικές θέσεις, καθώς και σταθερή δέσμευση σε έναν κοινό πολιτικό στόχο. Η νέα πορεία επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτήν και να είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν συλλογικά στην επιτυχία της, δίνοντας δύσκολες μάχες σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η Δεξιά θα κάνει ό,τι μπορεί, σε επίπεδο πολιτικής και παραπολιτικής, για να διατηρήσει την εξουσία.



Να κλείσει «εκκρεμότητες» λίγο πριν από την επανεκκίνηση της Βουλής στις 27 Αυγούστου επιχείρησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου , εκπέμποντας μια αίσθηση αιφνιδιασμού, αλλά και εμμέσως ηγετικής περπατησιάς ενόψει της εμφάνισης της ηγεσίας του κόμματος στη φετινή. Χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου έθεσε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τη βουλευτή Β’ Πειραιά,, ενώ έδωσε προθεσμία να παραιτηθεί από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στην, μετά από έκτακτη τηλεσυνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνεδρίασε με απαρτία μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το πρωί και με ατζέντα της τον καταμερισμό εργασίας ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, βγάζοντας, ωστόσο, «κίτρινες» και «κόκκινες» κάρτες.Και αυτό, καθώς πληροφορίες θέλουν την Κουμουνδούρου να τηρεί πιο αυστηρή στάση απέναντι στη βουλευτή, Νίνα Κασιμάτη θέτοντας την εκτός με το… «καλημέρα», δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά την αλλαγή ηγεσίας, σε αντίθεση με την περίπτωση της Όλγας Γεροβασίλη, στην οποία δόθηκε προθεσμία ως την επόμενη εβδομάδα για να αποσαφηνίσει την στάση της, κίνηση που ερμηνεύεται ως μια πιο ήπια στάση απέναντι στην σημερινή Αντιπρόεδρο της Βουλής. Την ίδια ώρα, η δεσπόζουσα θέση της Όλγας Γεροβασίλη στο Κοινοβούλιο, αλλά και ο κομβικός ρόλος της στην έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από την Προεδρία του κόμματος φαίνεται να επέδρασαν στις επιλογές για το νέο οικοσύστημα της Κουμουνδούρου ενώπιον κυρίως της κομματικής και κοινωνικής βάσης, γεγονός που οδήγησε στο να μην επιλεγεί η μετωπική σύγκρουση μαζί της.Προσώρας, ούτε η Νίνα Κασιμάτη, ούτε η Όλγα Γεροβασίλη έχουν αντιδράσει δημόσια για τις ραγδαίες εξελίξεις, ωστόσο, έχει σχεδόν προεξοφληθεί ότι η κυρία Γεροβασίλη πρόκειται να αποστείλει επιστολή στις 27 Αυγούστου προς το Προεδρείο της Βουλής, λήγοντας και τυπικά τόσο την παραμονή της στο κόμμα, όσο τη θητεία της στην Αντιπροεδρία της Βουλής, η οποία παρατάθηκε, όπως είχε τονίσει η ίδια, για να διευκολύνει τη λειτουργία του σώματος.Την ίδια στιγμή, προβληματισμό έχει σκορπίσει η σημερινή κίνηση της Ρένας Δούρου να θέσει εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Νίνα Κασιμάτη, καθώς στελέχη επισημαίνουν πως η βουλευτής της Β’ Πειραιά δεν είχε δηλώσει πρόθεση να ανεξαρτητοποιηθεί, ούτε υποστήριζε δημόσια άλλο κόμμα. Παράλληλα, η αποστροφή της κυρίας Δούρου για την αποπομπή της κυρίας Κασιμάτη, αναφέροντας σε πρώτο Ενικό πρόσωπο πως «αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.» φαίνεται πως προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, ενόψει της «κρίσιμης», κατά πολλούς, συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, την ερχόμενη Τρίτη, με αντικείμενο την εκπροσώπηση του κόμματος στη φετινή ΔΕΘ.Δεν είναι λίγοι στους κόλπους του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ που ερμηνεύουν τις τελευταίες ώρες τη χρήση πρώτου Ενικού προσώπου από τη Ρένα Δούρου (χωρίς να υπάρχει σχετικό προηγούμενο αποστροφής στο ίδιο πρόσωπο από τον Αλέξη Τσίπρα) ως επίδειξη ισχύος μεταξύ των συμμετεχόντων στην συλλογική ηγεσία, αλλά και ως προσπάθεια να ανακτήσει προβάδισμα στο εσωκομματικό κοινό, στην προοπτική ενός γύρου προεδρικών εκλογών από τη βάση, ιδίως όταν οι εθνικές εκλογές καθυστερούν.Υπό αυτήν την έννοια, με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσουν τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την επόμενη Τρίτη, σε συνδυασμό με το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Κουμουνδούρου.Επιστολή της Ρένας Δούρου, Προέδρου της Κ.Ο. προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης, πολιτικά θολής, περιόδου εσωστρέφειας και την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης.Οι οργανώσεις μας ανασυγκροτούνται, νέα και παλαιότερα στελέχη επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες δηλώνουν παρόντες και παρούσες σε μια συλλογική προσπάθεια επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία. Κοινός μας στόχος είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ισχυρός, σύγχρονος και αξιόπιστος, με καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστικό ρόλο ως η μόνη δύναμη σήμερα της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.Η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ-Π.Σ αφορά και την κοινοβουλευτική μας παρουσία. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. Η εκτίμησή μας είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία θα αποδώσει καρπούς ενισχύοντας την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα.Θέλουμε, ωστόσο, να είμαστε απολύτως καθαροί ως προς τις αρχές που διέπουν αυτή την προσπάθεια . Για εμάς η πολιτική και κομματική ένταξη δεν αποτελεί προϊόν προσωπικού εκλογικού υπολογισμού στο πλαίσιο κάποιας “πολιτικής καριέρας”. Προϋποθέτει συμφωνία / ένταξη σε καθαρές αρχές, αξίες και προγραμματικές θέσεις, καθώς και σταθερή δέσμευση σε έναν κοινό πολιτικό στόχο. Η νέα πορεία επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτήν και να είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν συλλογικά στην επιτυχία της, δίνοντας δύσκολες μάχες σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η Δεξιά θα κάνει ό,τι μπορεί, σε επίπεδο πολιτικής και παραπολιτικής, για να διατηρήσει την εξουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουμε ένα καθαρό και ειλικρινές κάλεσμα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ και εξακολουθούν πιστεύουν και να υποστηρίζουν τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές του αναφορές με το καθαρό προοδευτικό, αριστερό τους πρόσημο. Τις και τους καλούμε να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι και να συμβάλουν στη νέα συλλογική προσπάθεια να φύγει η Δεξιά από την εξουσία, να γυρίσει ο τόπος σελίδα με μια προοδευτική διακυβέρνηση.



Δεν αρνούμαστε αστοχίες, αδεξιότητες και λάθη. Υπήρξαν διαφωνίες, συγκρούσεις και γεγονότα που πλήγωσαν όλες /ους μας. Τα γνωρίζουμε. Απέναντι όμως στις πολιτικές, τη σήψη και τη διαφθορά της Δεξιάς και απέναντι στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής, οφείλουμε να αναζητήσουμε όσα μας ενώνουν. Γιατί αυτά είναι περισσότερα και σημαντικότερα από όσα μας χώρισαν.



Το κάλεσμά μας είναι πολιτικό, καθαρό, ειλικρινές και ανοιχτό. Όσοι και όσες επιλέξουν διαφορετική πολιτική πορεία έχουν ασφαλώς κάθε δικαίωμα να το πράξουν. Θεωρούμε, όμως, ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει και μια σαφής πολιτική και ηθική υποχρέωση: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν απέναντι στο κόμμα και κυρίως, απέναντι στους πολίτες κατά την εκλογή τους, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον Κώδικα Δεοντολογίας που οι ίδιοι υπέγραψαν και που συνεπάγεται την επιστροφή της κοινοβουλευτικής τους έδρας στο κόμμα.



Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η σύνθεση και η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της ΚΟ:



Εκκρεμότητα 1η: Η κ. Νίνα Κασιμάτη εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες καθώς και από τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πρόκειται για μια πολιτική και θεσμική απόφαση που αποσαφηνίζει μια κατάσταση η οποία επί μακρόν παρέμενε σε εκκρεμότητα, αποδυναμώνοντας τη λειτουργία της ΚΟ μας σε μια κρίσιμη και πυκνή σε πολιτικά γεγονότα περίοδο.



Εκκρεμότητα 2η : Η κα Όλγα Γεροβασίλη, δεν είναι πλέον μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του προεδρείου της Βουλής της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας.



Για εμάς, όμως, το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι οι αποχωρήσεις. Είναι η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της σύγχρονης Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην πατρίδα μας.



Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο, ενόψει των κρίσιμων εκλογών, με μια συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών, με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις με σαφές προοδευτικό, αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική, αλλαγή και ελπίδα.



Οι δυσκολίες, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες μας έχουν ενδυναμώσει. Δεν επιδιώκουμε να επιστρέψουμε στο χθες. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε το αύριο της σύγχρονης, Ανανεωτικής, Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στη βάση των δημοκρατικών, αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, στη βάση της πολύτιμης κυβερνητικής μας εμπειρίας, στη βάση της δουλειάς μας όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή και την Ευρωβουλή.



Καλούμε στον κοινό αγώνα όσες μοιράζονται πραγματικά τις αρχές και τις αξίες μας. Με καθαρούς κανόνες, συλλογικότητα και πολιτική αξιοπιστία. Με παρουσία μέσα στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας, στη νέα γενιά και στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ προχωρά μπροστά. Ενωμένος, ανανεωμένος και αποφασισμένος να ανακτήσει την κοινωνική του δυναμική και να ανταποκριθεί στον ιστορικό ρόλο που του αναλογεί. Η νέα πορεία έχει ήδη ξεκινήσει για την προοδευτική κυβέρνηση, για την κοινωνία.



Ρένα Δούρου



Πρόεδρος της ΚΟ