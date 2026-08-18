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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία στη Μήλο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία στη Μήλο
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία στη Μήλο.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες μέχρι στιγμής.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες μέχρι στιγμής.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
UPD:
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