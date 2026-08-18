Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
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Ζέτα Δούκα Κόρη Κρήτη

Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα

Σ' αγαπώ Θάλεια, πρόσθεσε η ηθοποιός στη λεζάντα

Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία «παράδοση» έχει δημιουργήσει με την κόρη της η Ζέτα Δούκα, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός εξήγησε πως τα περισσότερα καλοκαίρια επισκέπτονται την Παλαιόχωρα στην Κρήτη και φωτογραφίζονται σε ένα συγκεκριμένο παγκάκι, έξω από την ταβέρνα «Μέθεξις», έχοντας ως φόντο τη θάλασσα.

Παρουσιάζοντας όλα τα στιγμιότυπα που έχουν τραβήξει από το 2018 μέχρι και αυτή τη χρονιά, σημείωσε: «2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018. Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία. Οπως αυτό το παγκάκι, έξω από το "Μέθεξις". Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ' αγαπώ Θάλεια».

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)


Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκα και η «παράδοση» που έχει δημιουργήσει με την κόρη της: Μεγαλώνουμε παρέα
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

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