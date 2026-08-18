Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου - «Στα ψιλά γράμματα τα περί μη χρήσης ψησταριάς με ανέμους»

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 35χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά - Μαζί του, στη βίλα παραθέριζαν η χειρουργός σύζυγός του, η οποία είναι έγκυος, το 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος