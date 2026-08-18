Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου - «Στα ψιλά γράμματα τα περί μη χρήσης ψησταριάς με ανέμους»
Ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου - «Στα ψιλά γράμματα τα περί μη χρήσης ψησταριάς με ανέμους»
Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 35χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά - Μαζί του, στη βίλα παραθέριζαν η χειρουργός σύζυγός του, η οποία είναι έγκυος, το 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος
Ενώπιον της Δικαιοσύνης εμφανίστηκε ο 35χρονος Ισραηλινός, στον οποίο αποδίδεται η ευθύνη για τη μεγάλη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου που είχε ξεσπάσει την Παρασκευή (14/08) προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Ο ίδιος και η πολυμελής οικογένειά του είχαν καταλύσει σε πολυτελή βίλα της περιοχής και όπως υποστήριξε, αντιλήφθηκαν τις φλόγες σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από την έπαυλη, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα της έκτασης, όπως αναφέρεται, ήταν ανέπαφο από τη φωτιά.
Μαζί με τον 35χρονο, όπως αναφέρει το Cretalive, στη βίλα παραθέριζαν η σύζυγός του, χειρουργός στο επάγγελμα, η οποία είναι έγκυος στον πέμπτο μήνα, το μόλις 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του -ο πατέρας του είναι διακεκριμένος χειρουργός στη χώρα του, ο οποίος, μάλιστα, έρχεται και διδάσκει στην Ελλάδα- καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θεωρούσαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί από κάποια άλλη αιτία σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου. Η κινητοποίησή τους ήταν άμεση ενώ μαζί με μία γειτόνισσά τους, αφού ενημέρωσαν τις Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και μετέβησαν σε ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν να εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης. Σχεδόν δύο ώρες αργότερα ενημερώθηκαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία τούς αναζητούσε προκειμένου να καταθέσουν.
Ο 35χρονος, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της πληροφορικής, επέμεινε κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.
Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση να μην χρησιμοποιούν το γκριλ. Ανέφερε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους, τους δόθηκε ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, και πως εκεί, στα «ψιλά γράμματα», υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων.
Σε επικοινωνία με το τοπικό μέσο ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Φανουργάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 35χρονο, δήλωσε σχετικά: «Με την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές. Η υπεράσπιση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου, καθώς και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και συνεχίζουμε τη διαδικασία με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας».
Ο 35χρονος Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.
Μαζί με τον 35χρονο, όπως αναφέρει το Cretalive, στη βίλα παραθέριζαν η σύζυγός του, χειρουργός στο επάγγελμα, η οποία είναι έγκυος στον πέμπτο μήνα, το μόλις 1,5 έτους παιδί τους, οι γονείς του -ο πατέρας του είναι διακεκριμένος χειρουργός στη χώρα του, ο οποίος, μάλιστα, έρχεται και διδάσκει στην Ελλάδα- καθώς και οι δύο αδελφοί του με τις συζύγους τους, η μία εκ των οποίων επίσης είναι έγκυος.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θεωρούσαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί από κάποια άλλη αιτία σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου. Η κινητοποίησή τους ήταν άμεση ενώ μαζί με μία γειτόνισσά τους, αφού ενημέρωσαν τις Αρχές, μάζεψαν τα πράγματά τους και μετέβησαν σε ταβέρνα της περιοχής, όπου περίμεναν να εξελιχθεί η επιχείρηση κατάσβεσης. Σχεδόν δύο ώρες αργότερα ενημερώθηκαν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία τούς αναζητούσε προκειμένου να καταθέσουν.
Ο 35χρονος, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα της πληροφορικής, επέμεινε κατά την απολογία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.
Όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε καμία γραπτή ή προφορική σύσταση να μην χρησιμοποιούν το γκριλ. Ανέφερε ότι στις 10 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την άφιξή τους, τους δόθηκε ένα πινακάκι με κάποιες πληροφορίες, όπως ο κωδικός πρόσβασης στο Wi-Fi, και πως εκεί, στα «ψιλά γράμματα», υπήρχε και μία λιτή αναφορά για τη μη χρήση της ψησταριάς σε περίπτωση ανέμων.
Σε επικοινωνία με το τοπικό μέσο ο δικηγόρος κ. Βαγγέλης Φανουργάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον 35χρονο, δήλωσε σχετικά: «Με την απόφαση των Δικαστικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου, αναδείχθηκε η ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών, η οποία απέχει παρασάγγας από τις αρχικές περιγραφές. Η υπεράσπιση κατέδειξε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό που στερείται δόλου, καθώς και ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και συνεχίζουμε τη διαδικασία με απόλυτη προσήλωση στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας».
Ο 35χρονος Ισραηλινός αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.
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