Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Η Αυτοψία στο άβατο του ορεινού Μυλοποτάμου
Η Αυτοψία στο άβατο του ορεινού Μυλοποτάμου
Απόψε στις 23:50 στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
Βορίζια, Ανώγεια, Λιβάδια, Ζωνιανά. Όπλα, Βεντέτες, Μεσίτες, Σασμοί. Η «Αυτοψία» μπαίνει στο άβατο του ορεινού Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, εκεί όπου οι κάμερες δεν είναι επιθυμητές, και καταγράφει τη ζωή, τους κανόνες και τις παραδόσεις, στα ορεινά χωριά του Ψηλορείτη.
Κάτοικοι μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τις βεντέτες, τα όπλα, την αστυνομία, τους άγραφους νόμους της περιοχής, τους σασμούς, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις. Τι έγινε στα Βορίζια; Πώς έγινε και γιατί; Μπορεί να σταματήσει, έστω και τώρα;
Δείτε το τρέιλερ
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Κάτοικοι μιλούν στον Αντώνη Σρόιτερ για τις βεντέτες, τα όπλα, την αστυνομία, τους άγραφους νόμους της περιοχής, τους σασμούς, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις. Τι έγινε στα Βορίζια; Πώς έγινε και γιατί; Μπορεί να σταματήσει, έστω και τώρα;
Δείτε το τρέιλερ
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα