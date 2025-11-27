MadWalk 2025: O χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά - Δείτε βίντεο από την έναρξη του σόου
MadWalk 2025: O χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά - Δείτε βίντεο από την έναρξη του σόου
Ο τραγουδιστής σε άλλο σημείο, παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός»
Το MadWalk 2025 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου, με την έναρξη της φετινής διοργάνωσης να ξεχωρίζει, καθώς την είχαν αναλάβει ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά.
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο ανέβηκαν στη σκηνή κι ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εμφάνιση που συνδύαζε θέαμα, μουσική και μόδα. Η Βίκυ Καγιά είχε τον ρόλο της παρουσιάστριας του fashion & music project και μαζί με τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκαν το κοινό στη σκηνή των MadWalk 2025. Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή με ανεβασμένη διάθεση, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό.
Μετά την ολοκλήρωσή του, οι δύο τους αντάλλαξαν σύντομες ατάκες επί σκηνής. Ο Σάκης Ρουβάς είπε: «Εντάξει, τα καταφέραμε! Ωραία», με τη Βίκυ Καγιά να τον ρωτά: «Ωραία τα πέρασες;». Τότε, ο τραγουδιστής απάντησε: «Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, η Βίκυ Καγιά του είπε: «Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μετά από σένα το χάος», προσθέτοντας ότι κατάφερε να χορέψει με τακούνια, ενώ στις πρόβες φορούσε sneakers. Ο Σάκης Ρουβάς παρέμεινε στη σκηνή για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός».
Ο τραγουδιστής και το μοντέλο ανέβηκαν στη σκηνή κι ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εμφάνιση που συνδύαζε θέαμα, μουσική και μόδα. Η Βίκυ Καγιά είχε τον ρόλο της παρουσιάστριας του fashion & music project και μαζί με τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκαν το κοινό στη σκηνή των MadWalk 2025. Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή με ανεβασμένη διάθεση, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό.
Μετά την ολοκλήρωσή του, οι δύο τους αντάλλαξαν σύντομες ατάκες επί σκηνής. Ο Σάκης Ρουβάς είπε: «Εντάξει, τα καταφέραμε! Ωραία», με τη Βίκυ Καγιά να τον ρωτά: «Ωραία τα πέρασες;». Τότε, ο τραγουδιστής απάντησε: «Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, η Βίκυ Καγιά του είπε: «Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μετά από σένα το χάος», προσθέτοντας ότι κατάφερε να χορέψει με τακούνια, ενώ στις πρόβες φορούσε sneakers. Ο Σάκης Ρουβάς παρέμεινε στη σκηνή για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα