Απέπλευσε από τη Μυτιλήνη το «Νήσος Ρόδος» μετά τον τραυματισμό καβοδέτη κατά την απόδεση
Απέπλευσε από τη Μυτιλήνη το «Νήσος Ρόδος» μετά τον τραυματισμό καβοδέτη κατά την απόδεση
Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και συνέχισε το δρομολόγιό του προς Χίο και Πειραιά
Κανονικά συνεχίζει το προγραμματισμένο ταξίδι του το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος», το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης μετά την απεμπλοκή κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Κατά τη διαδικασία απόδεσης είχε προηγηθεί ατύχημα με τραυματισμό 50χρονου καβοδέτη.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του πλοίου σημειώθηκε θραύση κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα κάτω άκρα ένας 50χρονος καβοδέτης.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Στη συνέχεια, το «Νήσος Ρόδος» έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και του χορηγήθηκε άδεια για να συνεχίσει το ταξίδι του.
Έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και ελέγχων, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει συνολικά 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης του πλοίου σημειώθηκε θραύση κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα κάτω άκρα ένας 50χρονος καβοδέτης.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Οι έλεγχοι και η άδεια απόπλουΜετά το περιστατικό, πραγματοποιήθηκε απεμπλοκή του κάβου από δύτη, ενώ ακολούθησε επιθεώρηση του σημείου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου.
Στη συνέχεια, το «Νήσος Ρόδος» έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και του χορηγήθηκε άδεια για να συνεχίσει το ταξίδι του.
Έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και ελέγχων, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει συνολικά 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.
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