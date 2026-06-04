Τραμπ και Ιράν σε διαφορετικό μήκος κύματος: Αισιοδοξία για συμφωνία από τις ΗΠΑ, απειλές πολέμου από την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι επίκεινται εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, ο Ρούμπιο δηλώνει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η ένταση παραμένει υψηλή από τον Κόλπο του Ομάν έως τον Λίβανο