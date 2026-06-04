Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ CENTCOM Ομάν

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στόχευσε εγκατάσταση που συντόνιζε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών πλοίων, ενώ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Νέο επεισόδιο στην κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημειώθηκε την Τετάρτη, με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να ανακοινώνει ότι έπληξε εγκατάσταση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης Centcom, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Ουάσιγκτον διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν χωρίς προβλήματα στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό ναυτικό ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν σε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν.



Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τους κανόνες που διέπουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» που συντόνιζε αυτές τις επιχειρήσεις βρισκόταν πάνω σε αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η απάντηση της Centcom

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Centcom ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν λέει ψέματα».

Η διοίκηση πρόσθεσε ότι «τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη θάλασσα συνεχίζουν να πετούν, να πλέουν και να επιχειρούν με ασφάλεια και χωρίς κανένα εμπόδιο».



Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση που υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε.

Δεν διευκρίνισε εάν η φερόμενη επίθεση προκάλεσε ζημιές στο αμερικανικό πλοίο ή εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες.

Εν μέσω νέας κλιμάκωσης στον Κόλπο

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καθώς και ένα πλοίο που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αναφορές αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι χρησιμοποίησε πύραυλο Hellfire για να ακινητοποιήσει πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ του Ιράν.



Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί τον βασικό κόμβο διακίνησης του μεγαλύτερου μέρους των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.

Η ανταλλαγή κατηγοριών και στρατιωτικών ενεργειών καταδεικνύει ότι η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις παράλληλες διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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