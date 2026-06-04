Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στόχευσε εγκατάσταση που συντόνιζε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών πλοίων, ενώ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς