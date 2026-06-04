Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό κέντρο διοίκησης στη Θάλασσα του Ομάν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στόχευσε εγκατάσταση που συντόνιζε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών πλοίων, ενώ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς
Νέο επεισόδιο στην κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημειώθηκε την Τετάρτη, με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να ανακοινώνει ότι έπληξε εγκατάσταση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης Centcom, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Ουάσιγκτον διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν χωρίς προβλήματα στην περιοχή.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό ναυτικό ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν σε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν.
Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τους κανόνες που διέπουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή αγορά ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» που συντόνιζε αυτές τις επιχειρήσεις βρισκόταν πάνω σε αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Centcom ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν λέει ψέματα».
Η διοίκηση πρόσθεσε ότι «τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη θάλασσα συνεχίζουν να πετούν, να πλέουν και να επιχειρούν με ασφάλεια και χωρίς κανένα εμπόδιο».
Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση που υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε.
Δεν διευκρίνισε εάν η φερόμενη επίθεση προκάλεσε ζημιές στο αμερικανικό πλοίο ή εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες.
Οι αναφορές αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι χρησιμοποίησε πύραυλο Hellfire για να ακινητοποιήσει πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ του Ιράν.
Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί τον βασικό κόμβο διακίνησης του μεγαλύτερου μέρους των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.
Η ανταλλαγή κατηγοριών και στρατιωτικών ενεργειών καταδεικνύει ότι η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις παράλληλες διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το ιρανικό ναυτικό ανέφερε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν σε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν.
🚨The Iranian Navy announces targeting the "command-and-control centre" behind recent US violations. pic.twitter.com/mVShJA7rIV#IRAN | #USA https://t.co/4xKY9oB38w— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 3, 2026
📌The strike came in response to aggressive US measures against Iranian commercial shipping and violations related…
Παράλληλα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν τους κανόνες που διέπουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή αγορά ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» που συντόνιζε αυτές τις επιχειρήσεις βρισκόταν πάνω σε αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Η απάντηση της CentcomΗ αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Centcom ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν λέει ψέματα».
Η διοίκηση πρόσθεσε ότι «τα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη θάλασσα συνεχίζουν να πετούν, να πλέουν και να επιχειρούν με ασφάλεια και χωρίς κανένα εμπόδιο».
🚫 CLAIM: Iran is now claiming it has targeted a U.S. Navy destroyer in the Gulf of Oman.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026
✅ TRUTH: Iran is lying. U.S. military assets at sea continue to fly, sail, and operate safely and unimpeded. pic.twitter.com/khuuHuun4u
Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση που υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε.
Δεν διευκρίνισε εάν η φερόμενη επίθεση προκάλεσε ζημιές στο αμερικανικό πλοίο ή εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες.
Εν μέσω νέας κλιμάκωσης στον ΚόλποΝωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καθώς και ένα πλοίο που έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι αναφορές αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι χρησιμοποίησε πύραυλο Hellfire για να ακινητοποιήσει πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ του Ιράν.
June 2, 2026
Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί τον βασικό κόμβο διακίνησης του μεγαλύτερου μέρους των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.
Η ανταλλαγή κατηγοριών και στρατιωτικών ενεργειών καταδεικνύει ότι η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τις παράλληλες διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.
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