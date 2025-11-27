Βίντεο: Η Ήβη Αδάμου ανέβασε στη σκηνή του MadWalk την κόρη της - Χαμογελούσε και κρατούσε το χέρι της μαμάς της
Βίντεο: Η Ήβη Αδάμου ανέβασε στη σκηνή του MadWalk την κόρη της - Χαμογελούσε και κρατούσε το χέρι της μαμάς της
Η τραγουδίστρια έδωσε και ένα φιλί στην κόρη της
Το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στη σκηνή του MadWalk, ανέβηκε η Ήβη Αδάμου, ερμηνεύοντας γνωστές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες και δίνοντας έτσι, εορταστικό τόνο στη διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, μαζί της στη σκηνή βρέθηκε και η 7χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη. Μητέρα και κόρη αντάλλαξαν μια τρυφερή στιγμή επί σκηνής, με την Ήβη Αδάμου να δίνει ένα φιλί στην κόρη της.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια συμμετείχε στο show για λογαριασμό του brand 5226 by Celia Kritharioti. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, ετοίμασε ένα εορταστικό performance και ερμήνευσε το τραγούδι «Last Christmas», πλαισιωμένη από παιδιά που φορούσαν δημιουργίες από το παιδικό brand. Στο τέλος της εμφάνισής της, στη σκηνή περπάτησε και η 8χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη, με τη μητέρα και την κόρη να εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στο MadWalk, φορώντας φορέματα 5226 by Celia Kritharioti.
Δείτε το βίντεο
Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, τόπο καταγωγής του μουσικού, διατηρώντας χαμηλούς τόνους ως προς την προσωπική τους ζωή.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στο πώς εξηγούν στην κόρη τους τη δουλειά των γονιών της, λέγοντας: «Πολλές φορές μας ρωτάει γιατί βγάζουν φωτογραφίες μαζί μας, μέχρι τότε δεν είχαμε και εμείς σκεφτεί να το εξηγήσουμε, γιατί δεν ξέρεις το μυαλουδάκι του κάθε παιδιού τι σκέφτεται. Έτσι λοιπόν της εξηγήσαμε ότι ο κόσμος έρχεται να βγάλει φωτογραφία μαζί μας και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι σημαίνει ότι στον κόσμο αρέσει η μουσική μας κλπ. Μερικές φορές την έχουμε πάρει και μαζί μας σε συναυλίες να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν είναι σπίτι, να καταλάβει ποια είναι η δουλειά μας, πάνω στη σκηνή με τον κόσμο».
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια συμμετείχε στο show για λογαριασμό του brand 5226 by Celia Kritharioti. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, ετοίμασε ένα εορταστικό performance και ερμήνευσε το τραγούδι «Last Christmas», πλαισιωμένη από παιδιά που φορούσαν δημιουργίες από το παιδικό brand. Στο τέλος της εμφάνισής της, στη σκηνή περπάτησε και η 8χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη, με τη μητέρα και την κόρη να εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στο MadWalk, φορώντας φορέματα 5226 by Celia Kritharioti.
Δείτε το βίντεο
@minosemi
Η @IVI ADAMOU 🎤 φέρνει στην σκηνή 🎁 την κόρη της! 💖 στα MADWALK #iviadamou #madwalk♬ πρωτότυπος ήχος - Minos EMI
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στο πώς εξηγούν στην κόρη τους τη δουλειά των γονιών της, λέγοντας: «Πολλές φορές μας ρωτάει γιατί βγάζουν φωτογραφίες μαζί μας, μέχρι τότε δεν είχαμε και εμείς σκεφτεί να το εξηγήσουμε, γιατί δεν ξέρεις το μυαλουδάκι του κάθε παιδιού τι σκέφτεται. Έτσι λοιπόν της εξηγήσαμε ότι ο κόσμος έρχεται να βγάλει φωτογραφία μαζί μας και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι σημαίνει ότι στον κόσμο αρέσει η μουσική μας κλπ. Μερικές φορές την έχουμε πάρει και μαζί μας σε συναυλίες να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν είναι σπίτι, να καταλάβει ποια είναι η δουλειά μας, πάνω στη σκηνή με τον κόσμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα