Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένει ο Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν το είχαν πει ε;»
GALA
Αναστάσιος Ράμμος Κατερίνα Ζαρίφη

Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένει ο Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν το είχαν πει ε;»

Ο τραγουδιστής περιμένει να υποδεχτεί στον κόσμο την κόρη του

Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένει ο Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν το είχαν πει ε;»
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Πριν δύο μήνες έγινε γνωστό ότι ο Αναστάσιος Ράμμος ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διανύει πλέον τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το ζευγάρι να μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο τραγουδιστής, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από το ευχάριστο γεγονός και να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις, θέλοντας να προστατεύσει την προσωπική του ζωή και να κρατήσει τη συγκεκριμένη περίοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η στενή του φίλη, Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες σε βραδινή της έξοδο και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του Αναστάσιου Ράμμου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, φάνηκε να αποκαλύπτει μια λεπτομέρεια που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει δημόσια γνωστή, το φύλο του μωρού.

Δείτε το βίντεο
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το θέλω με τρέλα να είμαι η νονά. Ό,τι όνομα το πούνε! Μου αρέσει πολύ το Διώνη και το Διοτίμα». Όταν συνειδητοποίησε ότι αποκάλυψε καταλάθος το φύλο του, ανέφερε: «Κοριτσάκι είναι, δεν το είχαν πει ε; Το κάρφωσα εγώ; Γιατί κάθομαι;».


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης