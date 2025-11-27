Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένει ο Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν το είχαν πει ε;»
Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόδωσε το φύλο του μωρού που περιμένει ο Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν το είχαν πει ε;»
Ο τραγουδιστής περιμένει να υποδεχτεί στον κόσμο την κόρη του
Πριν δύο μήνες έγινε γνωστό ότι ο Αναστάσιος Ράμμος ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διανύει πλέον τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το ζευγάρι να μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του παιδιού τους.
Ο τραγουδιστής, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους γύρω από το ευχάριστο γεγονός και να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις, θέλοντας να προστατεύσει την προσωπική του ζωή και να κρατήσει τη συγκεκριμένη περίοδο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ωστόσο, η στενή του φίλη, Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες σε βραδινή της έξοδο και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του Αναστάσιου Ράμμου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, φάνηκε να αποκαλύπτει μια λεπτομέρεια που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει δημόσια γνωστή, το φύλο του μωρού.
Δείτε το βίντεο
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Το θέλω με τρέλα να είμαι η νονά. Ό,τι όνομα το πούνε! Μου αρέσει πολύ το Διώνη και το Διοτίμα». Όταν συνειδητοποίησε ότι αποκάλυψε καταλάθος το φύλο του, ανέφερε: «Κοριτσάκι είναι, δεν το είχαν πει ε; Το κάρφωσα εγώ; Γιατί κάθομαι;».
