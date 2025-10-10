Κατερίνα Ζαρίφη: Μου λείπουν πάρα πολύ οι στιγμές με τον πατέρα μου, μου λείπει αυτό το «είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι»
Κατερίνα Ζαρίφη Πατέρας

Κατερίνα Ζαρίφη: Μου λείπουν πάρα πολύ οι στιγμές με τον πατέρα μου, μου λείπει αυτό το «είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι»

Μου λείπει να αισθάνομαι παιδί γιατί χάνοντας έναν γονιό ενηλικιώνεσαι απότομα, συμπλήρωσε

Κατερίνα Ζαρίφη: Μου λείπουν πάρα πολύ οι στιγμές με τον πατέρα μου, μου λείπει αυτό το «είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι»
Ιωάννα Μαρίνου
Μιλώντας για τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο πριν από δώδεκα χρόνια, η Κατερίνα Ζαρίφη εξομολογήθηκε πως της λείπουν οι στιγμές που μοιραζόταν μαζί του, αλλά και η αίσθηση ασφάλειας που εκείνος της πρόσφερε.  Με την απώλειά του, όπως είπε, συνειδητοποίησε ότι «ενηλικιώθηκε» απότομα.

Αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Ζαρίφη σημείωσε: «Μου λείπουν πάρα πολύ στιγμές με τον πατέρα μου. Μου λείπει αυτό το “είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι”. Μου λείπει να αισθάνομαι παιδί, γιατί χάνοντας έναν γονιό ενηλικιώνεσαι απότομα. Αυτό μου λείπει και να πω “μπαμπά, είσαι εδώ” αλλά νομίζω πως είναι εδώ».

Παράλληλα, στάθηκε στον πόνο και στη συντριβή που φέρνει ο καρκίνος όχι μόνο στο άτομο που νοσεί, αλλά και στους οικείους του. «Όσοι έχουμε περάσει τον καρκίνο στα σπίτια μας, ξέρουμε ότι είναι ένα κομμάτι που σε συντρίβει, σε διαλύει και σε δένει. Μεγαλώνοντας κατάλαβα, γιατί τους αγαπώ βαθιά και τους δύο, ότι πρέπει τους γονείς μας να τους αγαπάμε γιατί κι αυτοί μας αγάπησαν έτσι όπως έμαθαν», σχολίασε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Κατερίνα Ζαρίφη εξήγησε τον λόγο που δεν θέλησε να γίνει μητέρα. Όπως ανέφερε, παρότι αγαπά πολύ τα παιδιά για εκείνη η ανεξαρτησία είχε μεγάλη σημασία. «Είναι φοβιστικό το πόσο αγαπάω τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι, όταν το θες κάτι πολύ, μπορείς να το πραγματοποιήσεις αν δεν υπάρχει κάτι οργανικό. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που νομίζω πως περισσότερο επένδυσα στα ταξίδια, στο να περνάω καλά, στα ξενύχτια και στο κομμάτι της ανεξαρτησίας μου. Δεν πιστεύω ότι είναι αργά να κάνω παιδί και αν προκύψει θα το προχωρήσει αβλεπτί», είπε χαρακτηριστικά. 


