Η Ντούα Λίπα κατέβαλε 5.000 λίρες ως αποζημίωση μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της
Η Ντούα Λίπα κατέβαλε 5.000 λίρες ως αποζημίωση μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της
Οι κάτοικοι είχαν αναρτήσει αφίσες στους δρόμους που έγραφαν «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους» λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στην πόλη μετά από επιθυμία της τραγουδίστριας και του Κάλουμ Τέρνερ
5.000 λίρες φέρεται πως κατέβαλε η Ντούα Λίπα ως αποζημίωση μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της με τον Κάλουμ Τέρνερ.
Οι κάτοικοι είχαν αντιδράσειγια τους περιορισμούς που τέθηκαν στην πόλη και το «κλείσιμο» ορισμένων περιοχών, αναρτώντας αφίσες στους δρόμους γύρω οι οποίες έγραφαν στα ιταλικά και στα αγγλικά: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους». Έγραφαν: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους».
Η τραγουδίστρια όμως θέλησε να δώσει ένα τέλος στις διαμαρτυρίες και να αποζημιώσει όσους επηρεάζονται από τα αυξημένα μέτρα και τις αλλαγές στη στάθμευση γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων, με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί και η ίδια να απολαύσει το τριήμερο πάρτι με τον σύζυγό της ανενόχλητη.
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με κοκτέιλ πάρτι την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο ιστορικό Palazzo Valguarnera Gangi, ενώ εκδηλώσεις φιλοξενούνται και στη Galleria d'Arte Moderna Palermo.
Το συνολικό κόστος του γάμου εκτιμάται ότι φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Οι κάτοικοι είχαν αντιδράσειγια τους περιορισμούς που τέθηκαν στην πόλη και το «κλείσιμο» ορισμένων περιοχών, αναρτώντας αφίσες στους δρόμους γύρω οι οποίες έγραφαν στα ιταλικά και στα αγγλικά: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους». Έγραφαν: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους».
Η τραγουδίστρια όμως θέλησε να δώσει ένα τέλος στις διαμαρτυρίες και να αποζημιώσει όσους επηρεάζονται από τα αυξημένα μέτρα και τις αλλαγές στη στάθμευση γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων, με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορεί και η ίδια να απολαύσει το τριήμερο πάρτι με τον σύζυγό της ανενόχλητη.
Dua Lipa 'pays out £5,000 to residents in Palermo' after furious locals protested city's shut-down with graffiti on her lavish wedding weekend https://t.co/9baoyWBGZD— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 6, 2026
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με κοκτέιλ πάρτι την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο ιστορικό Palazzo Valguarnera Gangi, ενώ εκδηλώσεις φιλοξενούνται και στη Galleria d'Arte Moderna Palermo.
Το συνολικό κόστος του γάμου εκτιμάται ότι φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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