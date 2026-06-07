Η Ντούα Λίπα κατέβαλε 5.000 λίρες ως αποζημίωση μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της

Οι κάτοικοι είχαν αναρτήσει αφίσες στους δρόμους που έγραφαν «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους» λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στην πόλη μετά από επιθυμία της τραγουδίστριας και του Κάλουμ Τέρνερ