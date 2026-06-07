Μίλτος Πασχαλίδης: Δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια «πρόσεχε πού πας», πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες
Μίλτος Πασχαλίδης: Δεν χρειάζεται να λέμε στα κορίτσια «πρόσεχε πού πας», πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες
Ο τραγουδιστής έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά τη διάρκεια συναυλίας του και χειροκροτήθηκε από τους θεατές
Ένα μήνυμα έστειλε ο Μίλτος Πασχαλίδης κατά τη διάρκεια συναυλίας του, υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει οι γονείς να λένε στις κόρες τους να προσέχουν που πηγαίνουν, αλλά να μαθαίνουν στους γιους τους «να μην είναι μαλ@κες».
Ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, δήλωσε πως όσοι έχουν αγόρια θα πρέπει να τους εξηγούν από μικρή ηλικία πως οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους και αμέσως ξέσπασαν χειροκροτήματα για τα λόγια του, με το βίντεο να γίνεται viral.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε χαρακτηριστικά: «Όσοι έχετε αγόρια... δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια "πρόσεχε πού πας παιδί μου". Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες, να τελειώνουμε. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι "είσαι μαλ@κας". Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θεατή, δήλωσε πως όσοι έχουν αγόρια θα πρέπει να τους εξηγούν από μικρή ηλικία πως οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους και αμέσως ξέσπασαν χειροκροτήματα για τα λόγια του, με το βίντεο να γίνεται viral.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε χαρακτηριστικά: «Όσοι έχετε αγόρια... δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια "πρόσεχε πού πας παιδί μου". Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλ@κες, να τελειώνουμε. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι "είσαι μαλ@κας". Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια».
Δείτε το βίντεο
@mhnaa_s Κάθε γυναικοκτονία είναι μια υπενθύμιση ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε ως κοινωνία γιατί όταν μια γυναίκα φοβάται να ζήσει ελεύθερα, η κοινωνία έχει αποτύχει. #miltospasxalidis #foryou ♬ original sound - Μήνααα
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