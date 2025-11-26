Γαία Μερκούρη: Σε ρόλο τραγουδίστριας στο MadWalk - Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της
Γαία Μερκούρη: Σε ρόλο τραγουδίστριας στο MadWalk - Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της

Αφού περπάτησε στο κόκκινο χαλί, η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη ανέβηκε στη σκηνή

Γαία Μερκούρη: Σε ρόλο τραγουδίστριας στο MadWalk - Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της
Σε ρόλο τραγουδίστριας εμφανίστηκε η Γαία Μερκούρη στο MadWalk 2025.

Αφού περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα μίνι μπλε φόρεμα και ψηλοτάκουνα μπεζ πέδιλα, η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το κομμάτι «Some Velvet Morning» σε μια εναλλακτική εκδοχή. Την ίδια στιγμή την πλαισίωναν μοντέλα που φορούσαν δημιουργίες των Deux Hommes. 

Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση είναι οι  Evangelia, Ζόζεφιν, Ήβη Αδάμου, Ρία Ελληνίδου, Τάνια Μπρεάζου και Θοδωρής Φέρρης.

Δείτε το βίντεο


