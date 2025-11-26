Κώστας Μαρτάκης για τη θαυμάστρια που έκανε τατουάζ με το πρόσωπό του στην πλάτη της: Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, ήταν κολακευτικό
Κώστας Μαρτάκης για τη θαυμάστρια που έκανε τατουάζ με το πρόσωπό του στην πλάτη της: Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, ήταν κολακευτικό
Είναι ακραίο για το σώμα της κοπέλας, για εμένα δεν ήταν κάτι ακραίο, δήλωσε ο τραγουδιστής
Ο Κώστας Μαρτάκης περιέγραψε τα συναισθήματά του τη στιγμή που θαυμάστριά του, του έδειξε το τατουάζ με το πρόσωπό του που έκανε στην πλάτη της, αναφέροντας ότι η κίνηση αυτή τον έκανε να αισθανθεί πολύ όμορφα και τον κολάκευσε.
Ο τραγουδιστής τόνισε ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με εμμονική συμπεριφορά θαυμαστή, εξηγώντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχει ζήσει ένα περιστατικό έντονης εκδήλωσης αγάπης.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» ότι μια θαυμάστριά του, τον είχε επισκεφτεί στο καμαρίνι για να του δείξει το τατουάζ που έκανε με το πρόσωπό του: «Δεν είχα ποτέ εμμονικό θαυμαστή, δεν έχω ζήσει κάτι ακραίο, αλλά θαυμάστριά μου έχει κάνει τατουάζ στην πλάτη με το πρόσωπό μου. Είναι ακραίο για το σώμα της κοπέλας, για εμένα δεν ήταν κάτι ακραίο, ήταν κολακευτικό. Είχε έρθει στο καμαρίνι και μου το έδειξε. Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, αλλά της είπα ότι "μεγαλώνοντας εγώ θα αλλάξω, αλλά αυτό θα μείνει πάντα έτσι"».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ο τραγουδιστής τόνισε ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με εμμονική συμπεριφορά θαυμαστή, εξηγώντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχει ζήσει ένα περιστατικό έντονης εκδήλωσης αγάπης.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» ότι μια θαυμάστριά του, τον είχε επισκεφτεί στο καμαρίνι για να του δείξει το τατουάζ που έκανε με το πρόσωπό του: «Δεν είχα ποτέ εμμονικό θαυμαστή, δεν έχω ζήσει κάτι ακραίο, αλλά θαυμάστριά μου έχει κάνει τατουάζ στην πλάτη με το πρόσωπό μου. Είναι ακραίο για το σώμα της κοπέλας, για εμένα δεν ήταν κάτι ακραίο, ήταν κολακευτικό. Είχε έρθει στο καμαρίνι και μου το έδειξε. Αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, αλλά της είπα ότι "μεγαλώνοντας εγώ θα αλλάξω, αλλά αυτό θα μείνει πάντα έτσι"».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα