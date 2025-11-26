Χρήστος Χολίδης: Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας
Χρήστος Χολίδης: Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη παντρεύτηκαν τον Ιούλιο στην Κερατέα
Την επιθυμία να μεγαλώσει την οικογένειά του με τη σύζυγό του, Κατερίνα Γκιουζέλη εξέφρασε ο Χρήστος Χολίδης.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας. Ο τραγουδιστής προσπάθησε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητάς, ωστόσο μέσα από τα social media κυκλοφόρησαν πλάνα με τους νεόνυμφους, με τον Χρήστο Χολίδη να σχολιάζει σε δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά, αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους. Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ».
Σε ερώτηση για το εάν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ο τραγουδιστής απάντησε: «Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου του 2025, στην Κερατέα. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στην ίδια περιοχή. Ο Χρήστος Χολίδης τραγούδησε το «Εσύ με συμπληρώνεις» μπροστά στους καλεσμένους του, ενώ παράλληλα κρατούσε αγκαλιά την Κατερίνα Γκιουζέλη. Το βίντεο από τη ρομαντική στιγμή δημοσιεύτηκε στα social media.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας. Ο τραγουδιστής προσπάθησε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητάς, ωστόσο μέσα από τα social media κυκλοφόρησαν πλάνα με τους νεόνυμφους, με τον Χρήστο Χολίδη να σχολιάζει σε δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: «Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά, αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους. Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ».
Σε ερώτηση για το εάν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ο τραγουδιστής απάντησε: «Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 19 Ιουλίου του 2025, στην Κερατέα. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα στην ίδια περιοχή. Ο Χρήστος Χολίδης τραγούδησε το «Εσύ με συμπληρώνεις» μπροστά στους καλεσμένους του, ενώ παράλληλα κρατούσε αγκαλιά την Κατερίνα Γκιουζέλη. Το βίντεο από τη ρομαντική στιγμή δημοσιεύτηκε στα social media.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@prokopiosmakrilakis
«Η αγάπη αυτή δεν είναι απλά λόγια, είναι ψυχή. Ο @christos_cholidis τραγουδάει για την @giouzelikat το “Εσύ με Συμπληρώνεις” – μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας. ✨💍 #HolidisLoveStory DreamWedding»♬ πρωτότυπος ήχος - Prokopios Makrilakis
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα