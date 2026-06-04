Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, στους επτά οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες
Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, στους επτά οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες
Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του νέου θανάτου – Εντείνονται τα ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα
Ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου καταγράφηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνουστην Πάτρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε επτά μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας κρατούμενος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει την παρέμβαση τοπικών φορέων, οι οποίοι είχαν ζητήσει απαντήσεις για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό προσωπικό.
Όλες τις υποθέσεις βάσει του πρωτοκόλλου τις αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Έχει συντάξει επτά δικογραφίες χωρίς καμία πρόοδο.
Πηγή: tempo24.news
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας κρατούμενος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει την παρέμβαση τοπικών φορέων, οι οποίοι είχαν ζητήσει απαντήσεις για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό προσωπικό.
Όλες τις υποθέσεις βάσει του πρωτοκόλλου τις αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Έχει συντάξει επτά δικογραφίες χωρίς καμία πρόοδο.
Πηγή: tempo24.news
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