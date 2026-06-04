Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, στους επτά οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του νέου θανάτου – Εντείνονται τα ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα