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Η ΕΛΑΣ ξήλωσε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.383 δενδρύλλια στα Καμμένα Βούρλα, πάνω από 2 εκατ. ευρώ τα προσδοκόμενα κέρδη
Η ΕΛΑΣ ξήλωσε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.383 δενδρύλλια στα Καμμένα Βούρλα, πάνω από 2 εκατ. ευρώ τα προσδοκόμενα κέρδη
H συγκομιδή από τα δενδρύλλια θα απέδιδε τουλάχιστον 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης - Η φυτεία εκτεινόταν σε πέντε ειδικά διαμορφωμένα επίπεδα (χαράδρα) με αυτοσχέδια θερμοκήπια και δίκτυο ποτίσματος 4 χιλιομέτρων
Μεγάλη φυτεία κάνναβης, μέσα στην οποία καλλιεργούνταν περίπου 1.380 δενδρύλλια, εντόπισαν αστυνομικοί σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα, της Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το προσδοκώμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης, που καλλιεργούσε την φυτεία, ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον δύο ακόμη συνεργοί του συλληφθέντα κατάφεραν να διαφύγουν εκμεταλλευόμενοι την πυκνή βλάστηση και τη μορφολογία της περιοχής.
Η φυτεία είχε αναπτυχθεί σε πέντε ειδικά διαμορφωμένα επίπεδα μέσα σε χαράδρα, συνολικής έκτασης περίπου δυόμισι στρεμμάτων. Οι χώροι επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω αυτοσχέδιων μονοπατιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,60 μέτρων.
Στα τρία ανώτερα επίπεδα, οι δράστες είχαν δημιουργήσει αυτοσχέδια θερμοκήπια με νάιλον και κορμούς δέντρων, ενώ είχε εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο άρδευσης μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Το σύστημα υδροδότησης τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού χωρητικότητας τριών τόνων η καθεμία, οι οποίες συγκέντρωναν νερό από παρακείμενο ρέμα.
Σε κοντινή απόσταση από τη φυτεία βρέθηκαν επίσης τέσσερις σκηνές διαμονής με εξοπλισμό παραλλαγής, καθώς και αυτοσχέδιο παράπηγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φιάλες υγραερίου, μαγειρικά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Στην κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκαν 400 ευρώ, 11.700 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η συγκομιδή από τα 1.383 δενδρύλλια θα απέδιδε τουλάχιστον 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται από 1,38 έως και 2,07 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τουλάχιστον δύο ακόμη συνεργοί του συλληφθέντα κατάφεραν να διαφύγουν εκμεταλλευόμενοι την πυκνή βλάστηση και τη μορφολογία της περιοχής.
Η φυτεία είχε αναπτυχθεί σε πέντε ειδικά διαμορφωμένα επίπεδα μέσα σε χαράδρα, συνολικής έκτασης περίπου δυόμισι στρεμμάτων. Οι χώροι επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω αυτοσχέδιων μονοπατιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,60 μέτρων.
Στα τρία ανώτερα επίπεδα, οι δράστες είχαν δημιουργήσει αυτοσχέδια θερμοκήπια με νάιλον και κορμούς δέντρων, ενώ είχε εγκατασταθεί πλήρες δίκτυο άρδευσης μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Το σύστημα υδροδότησης τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού χωρητικότητας τριών τόνων η καθεμία, οι οποίες συγκέντρωναν νερό από παρακείμενο ρέμα.
Σε κοντινή απόσταση από τη φυτεία βρέθηκαν επίσης τέσσερις σκηνές διαμονής με εξοπλισμό παραλλαγής, καθώς και αυτοσχέδιο παράπηγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, φιάλες υγραερίου, μαγειρικά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Στην κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκαν 400 ευρώ, 11.700 λεκ Αλβανίας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η συγκομιδή από τα 1.383 δενδρύλλια θα απέδιδε τουλάχιστον 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται από 1,38 έως και 2,07 εκατομμύρια ευρώ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Πατρών, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διμοιρίας Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, καθώς και δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε. Λαμίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζονται.
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