Η ΕΛΑΣ ξήλωσε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.383 δενδρύλλια στα Καμμένα Βούρλα, πάνω από 2 εκατ. ευρώ τα προσδοκόμενα κέρδη

H συγκομιδή από τα δενδρύλλια θα απέδιδε τουλάχιστον 691 κιλά ακατέργαστης κάνναβης - Η φυτεία εκτεινόταν σε πέντε ειδικά διαμορφωμένα επίπεδα (χαράδρα) με αυτοσχέδια θερμοκήπια και δίκτυο ποτίσματος 4 χιλιομέτρων