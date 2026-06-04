Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
influencer Βραζιλία Μουντιάλ Αυτοκόλλητα Panini

Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες

Καρολάιν Τσάβες χρειάστηκε επτά ώρες για να κολλήσει τα αυτοκόλλητα σε όλο το κορμί της

Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
25 ΣΧΟΛΙΑ
Κάτι παραπάνω από έτοιμη για το Μουντιάλ είναι η influencer από τη Βραζιλία, Καρολάιν Τσάβες.

Η νεαρή από τη Βραζιλία με τους πάνω από 5 εκατομμύρια followers αποφάσισε να γίνει ένα ζωντανό... άλμπουμ της Panini καθώς αποφάσισε να καλύψει το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές εθνικών ομάδων.

Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από τη διαδικασία, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1.000 αυτοκόλλητα στο κορμί της.



«Ξέρετε πού χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι; Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δημοσιεύοντας στη συνέχεια τις φωτογραφίες με το τελικό αποτέλεσμα, η Τσάβες ρώτησε τους followers της «βρήκατε τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή πάνω μου;».

Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
Βραζιλιάνα Influencer έγινε... άλμπουμ της Panini: Κάλυψε όλο το κορμί της με 1.000 αυτοκόλλητα ενόψει Μουντιάλ, δείτε φωτογραφίες
25 ΣΧΟΛΙΑ

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