O Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε... Τζον Τραβόλτα στο Grease για διαφήμιση εταιρείας στην οποία είναι επενδυτής, δείτε βίντεο

Μαζί του είναι και τα αδέλφιά του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, τα οποία κάνουν ένα πέρασμα από τη διαφήμιση στην οποία ο Greek Freak χορεύει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει