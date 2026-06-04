Πανελλήνιες 2026: Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή ημέρα για τους υποψηφίους καθώς τα μαθήματα ειδικότητας θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας