Ο Ρούπερτ Γκριντ έγραψε γράμμα στον νέο Ρον του «Χάρι Πότερ»: Του παρέδωσα κατά κάποιον τρόπο τη σκυτάλη
Είναι αρκετά παράξενο που ο κύκλος επαναλαμβάνεται, είπε ο ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ
Ένα γράμμα στον νέο Ρον έγραψε η Ρούπερτ Γριντ που είχε πρωταγωνιστήσει στις οκτώ ταινίες Χάρι Πότερ. Ο 37χρονος ηθοποιός μίλησε στο BBC για την επιστολή που έστειλε στον Άλαστερ Στάουτ, πριν ο νεαρός ηθοποιός ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη σειρά του HBO.
Ο Γκριντ υποδύθηκε τον Ρον από το 2001 έως το 2011. Στο reboot της σειράς θα εμφανιστεί ο Στάουτ στον συγκεκριμένο ρόλο, πλάι στους επίσης Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι και Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη.
«Του έγραψα ένα γράμμα πριν ξεκινήσουν, παραδίδοντας τη σκυτάλη, κατά κάποιον τρόπο», είπε ο Γκριν. «Ήταν πραγματικά απλώς για να του ευχηθώ τα καλύτερα. Πέρασα τόσο καλά μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να έχει την ίδια εμπειρία… Είναι αρκετά παράξενο που ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς θα είναι», εξήγησε.
Ο Γκριντ αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα σε εκείνον και τον Στάουτ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι σπουδαίο που είναι κάτι εντελώς νέο. Θα είναι κάτι δικό του, και νομίζω ότι αυτό θα είναι διασκεδαστικό», τόνισε.
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, που υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ στο κινηματογραφικό franchise, επικοινώνησε με παρόμοιο τρόπο με τον ηθοποιό που αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του. Ο Ράντκλιφ είπε στο «Good Morning America» πριν από μερικές μέρες ότι έγραψε ένα γράμμα στον ΜακΛάφλιν και έλαβε πίσω «ένα πολύ γλυκό σημείωμα».
«Δεν θέλω να είμαι μια σκιά στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά απλώς ήθελα να του γράψω για να του πω: “Ελπίζω να περάσεις τέλεια, και ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ — εγώ πέρασα υπέροχα, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”», είχε αναφέρει ο Ράντκλιφ. «Και πραγματικά το νιώθω αυτό, απλώς βλέπω αυτές τις φωτογραφίες με εκείνον και τα άλλα παιδιά και θέλω μόνο να τα αγκαλιάσω. Φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω, “Ω, είναι τρελό που το έκανα αυτό σε αυτή την ηλικία”. Αλλά είναι επίσης απίστευτα τρυφερό και ελπίζω να περνούν υπέροχα», είχε προσθέσει.
Ο Γκριντ επισήμανε στο BBC ότι ακόμη και με τη νέα διασκευή του «Χάρι Πότερ», θα συνεχίσει να βρίσκεται στη σκιά του Ρον Ουίζλι. «Είμαι εντάξει με αυτό. Νομίζω ότι είναι υπέροχο», δήλωσε. «Μου αρέσει να συναντώ ανθρώπους που ένιωσαν πραγματικά πως αυτό ήταν μέρος της παιδικής τους ηλικίας. Έχει αρκετά βαθύ νόημα για πολλούς ανθρώπους της γενιάς μου, και ακόμη περισσότερο για γενιές που το ανακαλύπτουν τώρα. Είναι υπέροχο. Μου δίνει μεγάλη περηφάνια. Ήταν κάτι τεράστιο. Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ πραγματικά από τη σκιά του, αλλά είμαι εντάξει με αυτό», σχολίασε.
Rupert Grint reached out to new Ron Weasley actor Alastair Stout before HBO's #HarryPotter series started filming.— Variety (@Variety) November 24, 2025
"I wrote him a letter before they started, passing the baton as it were. It was really just wishing him all the best with it. I had so much fun stepping into this… pic.twitter.com/jfd3odFGii
