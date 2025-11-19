Ντάνιελ Ράντκλιφ: Το γράμμα του στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν - «Πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα»
Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία, ανέφερε ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ στον «διάδοχό» του
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ αποκάλυψε ότι έγραψε ένα γράμμα στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, αφότου επιλέχθηκε για τον ρόλο του Χάρι Πότερ στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ από το HBO.
Ο Ράντκλιφ θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το franchise, αφού μέσα σε δέκα χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2011, υποδύθηκε τον διάσημο ήρωα σε οκτώ ταινίες. Ο ΜακΛάφλιν αναλαμβάνει τώρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του HBO, με την Αραμπέλα Στάντον να εμφανίζεται στο πλευρό του ως Ερμιόνη και τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον.
«Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να παίξει τον Χάρι πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ξέρω μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στην παραγωγή», είπε ο Ράντκλιφ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America». «Έγραψα στον Ντόμινικ και του έστειλα ένα γράμμα και εκείνος μου έστειλε πίσω ένα πολύ γλυκό σημείωμα».
Ο 36χρονος ηθοποιός διευκρίνισε ότι η ερμηνεία του στις ταινίες Χάρι Πότερ δεν θέλει να «βαραίνει» τους νέους ηθοποιούς που θα πρωταγωνιστήσουν στην τηλεοπτική εκδοχή των βιβλίων της Ρόουλινγκ. Ωστόσο, ένιωσε την ανάγκη να ευχηθεί στον «διάδοχό» του να περάσει ακόμη καλύτερα απ’ ό,τι πέρασε ο ίδιος.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Δεν θέλω να είμαι μια “σκιά” στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να πω: “Ελπίζω να περάσεις υπέροχα, και ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ — εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”. Και πραγματικά, βλέπω αυτές τις φωτογραφίες με εκείνον και τα υπόλοιπα παιδιά και θέλω μόνο να τα αγκαλιάσω. Μου φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω: “Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία”. Αλλά ταυτόχρονα είναι απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνάνε τέλεια».
Το νέο καστ της σειράς «Χάρι Πότερ» του HBO περιλαμβάνει επίσης τους Λοξ Πρατ (Ντρέικο Μάλφοϊ), Αλεσία Λεόνι (Πάρβατι Πατίλ), Λίο Έρλι (Σέιμους Φίνιγκαν), Ρόρι Γουίλμοτ (Νέβιλ Λόνγκμποτομα) και Άμος Κίτσον (Νάντλι Ντάρσλι), μεταξύ άλλων
Η σειρά «Χάρι Πότερ» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max το 2027.
Daniel Radcliffe sent new #HarryPotter actor Dominic McLaughlin a letter and got a "very sweet note back" from the young star.— Variety (@Variety) November 18, 2025
"I just wanted to write to him to say, 'I hope you have the best time, and an even better time than I did — I had a great time, but I hope you have an… pic.twitter.com/7vNAYmeONQ
