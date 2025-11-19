Ντάνιελ Ράντκλιφ: Το γράμμα του στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν - «Πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα»

Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία, ανέφερε ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ στον «διάδοχό» του