O Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση ρεπόρτερ για τη Σοφία Μουτίδου: «Έρχεσαι τώρα να με ρωτήσεις γι’ αυτό;»
Ο ηθοποιός δεν θέλησε να σχολιάσει την αντιπαράθεση που είχε πριν λίγο καιρό με την ηθοποιό
Ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να επαναφέρει στην επικαιρότητα την πρόσφατη τηλεοπτική ένταση που είχε με τη Σοφία Μουτίδου. Ο ηθοποιός εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο από τις τηλεοπτικές κάμερες και όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε για το περιστατικό που είχε συμβεί στον αέρα του Real View.
Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno», λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά να επαναφέρει το περιστατικό στη συζήτηση. Απαντώντας αρχικά σε ερωτήσεις για τα επαγγελματικά του, ο Απόστολος Γκλέτσος περιορίστηκε σε μία αναφορά για τη «Γη της Ελιάς». «Τα γυρίσματα για τη "Γη της ελιάς" συνεχίζονται καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα είναι εντάξει. Πέμπτη χρονιά, μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, όταν η ρεπόρτερ επιχείρησε να ανοίξει το θέμα της προηγούμενης αντιπαράθεσης με τη Σοφία Μουτίδου, υπενθυμίζοντας ότι «όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έχει εστιάσει» στο περιστατικό, ο ηθοποιός φάνηκε απρόθυμος να συζητήσει.
«Έρχεσαι τώρα, πρωί πρωί, να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν», απάντησε κοφτά, βάζοντας άμεσα τέλος στη συζήτηση. Με ένα σύντομο: «Τίποτα. Καλή σου μέρα» και ένα χαμόγελο ευγένειας, αποχώρησε για να προλάβει την πτήση του.
