Κλέλια Ανδριολάτου για την προσωπική της ζωή: Δεν είμαι έτοιμη να εμφανίσω τη σχέση μου
Κλέλια Ανδριολάτου για την προσωπική της ζωή: Δεν είμαι έτοιμη να εμφανίσω τη σχέση μου
Η ηθοποιός προτιμά να κρατά τα προσωπικά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Αρνήθηκε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ερωτήσεις που δέχτηκε για τη σχέση της. Η ηθοποιός βρέθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όπου και τη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που γράφονται για εκείνη ανά διαστήματα, εξηγώντας πως δεν ασχολείται με αυτά, καθώς ό,τι κι αν κάνει, πάντα κάτι θα γράφεται.
Δείτε το βίντεο
«Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Στη συνέχεια, σε ερώτηση που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει και ανέφερε: «Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη»
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Κλέλια Ανδριολάτου αρχικά, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που γράφονται για εκείνη ανά διαστήματα, εξηγώντας πως δεν ασχολείται με αυτά, καθώς ό,τι κι αν κάνει, πάντα κάτι θα γράφεται.
Δείτε το βίντεο
«Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ», δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Στη συνέχεια, σε ερώτηση που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός αρνήθηκε να απαντήσει και ανέφερε: «Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη»
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα