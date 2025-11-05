Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε
Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε
Η ηθοποιός και η μητέρα της παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν
Στο γήπεδο μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Αρχοντουλάκη, πήγε η Κλέλια Ανδριολάτου και μοιράστηκε μία selfie τους στα social media.
Οι δυο τους παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν στο Champions League το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, με τις δυο τους να χαμογελούν στον φωτογραφικό φακό, ενώ κάθονται στις κερκίδες.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
