Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Μητέρα Γήπεδο

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε

Η ηθοποιός και η μητέρα της παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν 

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στο γήπεδο μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Αρχοντουλάκη, πήγε η Κλέλια Ανδριολάτου και μοιράστηκε  μία selfie τους στα social media.

Οι δυο τους παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν στο Champions League το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, με τις δυο τους να χαμογελούν στον φωτογραφικό φακό, ενώ κάθονται στις κερκίδες.

Δείτε τη φωτογραφία
Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη μητέρα της στο γήπεδο - Η φωτογραφία που μοιράστηκε

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης