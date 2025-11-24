Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του - Δείτε βίντεο

Δημήτρη Αβραμόπουλου, Φίλιππος με την αγαπημένη του Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών.

με την αγαπημένη του Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Παντρεύτηκε ο γιος τουΗ τελετή πραγματοποιήθηκε το Σαββατο παρουσία συγγενών και στενών φίλων.Σε βίντεο που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» φαίνονται πλάνα με το ζευγάρι μέσα στην εκκλησία, αλλά και η αναχώρηση του γιου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Επίτροπου με τη νύφη από τον προαύλιο χώρο μετά την τέλεση του μυστηρίου.