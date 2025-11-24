Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του - Δείτε βίντεο
Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του - Δείτε βίντεο

Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος και η Αλίκη Σβώλου παντρεύτηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη ΑβραμόπουλουΦίλιππος με την αγαπημένη του Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σαββατο παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Σε βίντεο που προβλήθηκαν τη Δευτέρα  24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» φαίνονται πλάνα με το ζευγάρι μέσα στην εκκλησία, αλλά και η αναχώρηση του γιου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Επίτροπου με τη νύφη από τον προαύλιο χώρο μετά την τέλεση του μυστηρίου.

Δείτε το βίντεο


