Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του - Δείτε βίντεο
Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος και η Αλίκη Σβώλου, παντρεύτηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών
Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Φίλιππος με την αγαπημένη του Αλίκη Σβώλου στη Μητρόπολη Αθηνών.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σαββατο παρουσία συγγενών και στενών φίλων.
Σε βίντεο που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» φαίνονται πλάνα με το ζευγάρι μέσα στην εκκλησία, αλλά και η αναχώρηση του γιου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Επίτροπου με τη νύφη από τον προαύλιο χώρο μετά την τέλεση του μυστηρίου.
