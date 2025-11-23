Παύλος Κοντογιαννίδης: Οι κωμωδίες στην τηλεόραση είναι λες και απευθύνονται σε λοβοτομημένους
Είναι υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, σχολίασε ο ηθοποιός
Τη μυθοπλασία στην ελληνική τηλεόραση κλήθηκε να σχολιάσει ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, αν και υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δραματικών και των κωμικών σειρών, οι τελευταίες είναι υπερβολικές, κυρίως σε επίπεδο ερμηνειών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι σαν απευθύνονται σε ηλίθιους και λοβοτομημένους.
«Φέτος η μυθοπλασία είναι ισορροπημένη μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μόνο που οι κωμωδίες είναι, όπως πάντα, υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους», είπε ο Παύλος Κοντογιαννίδης στην εφημερίδα Espresso. «Τα δράματα, έκτος λίγων εξαιρέσεων, είναι φασόν με ξένες σαπουνόπερες. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μπροστά από τη μυθοπλασία, που κανονικά έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το ποιοι τηλεοπτικοί του ρόλοι έμειναν στη συνείδηση των τηλεθεατών, με τον ίδιο να λέει: «Ολοι οι ρόλοι μου, μικροί και μεγάλοι. Τι να πρωτοθυμηθώ, τον ''Τζακ'' στους «Απαράδεκτους», τον ''I love Τανάσης'' στους ''Δυο ξένους'', τον ''Πρίφτη'', τον ''Αβραάμ'' στο ''Τύχη βουνό'', τον ''Μπαλούρδο'' στο ''Βίος και πολιτεία''. Τώρα θα δείτε ότι θα συζητηθεί και ο ρόλος του ''Λάζαρου Κουντουριώτη'', που ερμηνεύω στον ''Καποδίστρια'' του Γιάννη Σμαραγδη».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
