Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Χέιλι Μπίμπερ Γενέθλια

Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Το μοντέλο γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή μέρα δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα

Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Γεωργία Κοτζιά
Τα 29 της χρόνια έκλεισε η Χέιλι Μπίμπερ την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα με τους θαυμαστές της στα social media.

Το μοντέλο γιόρτασε τα γενέθλιά του δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Χέιλι Μπίμπερ δημοσίευσε φωτογραφίες, που τη δείχνουν να ετοιμάζεται για το πάρτι της.

Για την ημέρα αυτή, επέλεξε ένα δερμάτινο τοπ με κρόσσια και κορδόνια, ενώ κάτω από αυτό έβαλε ένα απλό τζιν. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, φαίνεται και η εντυπωσιακή πενταώροφη τούρτα της.

Δείτε τις φωτογραφίες
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Η Χέιλι Μπίμπερ έκλεισε τα 29 - Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα



Γεωργία Κοτζιά
