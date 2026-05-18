Στην Αθήνα ο Γουίλεμ Νταφόε: Οι πρώτες εικόνες από την άφιξή του

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας «Το Πάρτι Γενεθλίων»: «Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της. Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες».

Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται ο Γούιλεμ Νταφόε και ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός ταξίδεψε στη χώρα για την αποψινή πρεμιέρα της ταινίας «Το Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ – Ανχελ Χιμένεθ στην οποία πρωταγωνιστεί.Τον Ιούνιο ο Γουίλεμ Νταφόε θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα, αφού θα δώσει το «παρών» ως ένας από τους διάσημους προσκεκλημένους στο SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια.