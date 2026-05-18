Έκλεψε τις εντυπώσεις ο διερμηνέας του BBC με το Ferto στον τελικό της Eurovision: «Πώς τον ψηφίζω;» έγραψαν
Οι δώδεκα βαθμοί μου πάνε σε εκείνον, ήταν ένα από τα σχόλια που έγιναν στα social media

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο διερμηνέας του BBC με τον τρόπο που απέδωσε στη νοηματική το Ferto στον μεγάλο τελικό της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα ο Ακύλας, οδηγώντας τη χώρα στη δέκατη θέση. Κάτω από αυτό ακολούθησαν πολύ θετικά σχόλια για την ενέργειά του. «Πώς τον ψηφίζω;», «Οι δώδεκα βαθμοί μου πάνε σε εκείνον», «Όταν αγαπάς τη δουλειά σου», «Δώδεκα βαθμοί. Απίστευτο», ήταν μερικά από αυτά που γράφτηκαν. Πολλοί ήταν εκείνοι μάλιστα που ανέφεραν πως θα ήθελαν να δουν πώς απέδωσε άλλα τραγούδια, όπως της Ρουμανίας.

Δείτε το βίντεο

@lydgeo

Replying to @Yolooloy Eurovision 2026 Greece entry BBC sign language interpreter doing a smashing job 🙌 #greece #esc #eurovision2026 #ferto #akylas

♬ original sound - lydgeo
