Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή του φονικού τροχαίου στη Ρόδο, η BMW συγκρούεται με το ΙΧ όπου επέβαιναν μάνα και κόρη - Δίωξη για κακούργημα στον οδηγό
Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων - Νεκρές μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το τροχαίο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων.
Σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, καταγράφηκε η στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο BMW έπεσε πάνω στο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.
Ο 44χρονος οδηγός, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι νέα μαρτυρία που είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας αναφέρει πως λίγη ώρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση, όχημα που έμοιαζε με αυτό του οδηγού εθεάθη να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προσπερνώντας άλλα αυτοκίνητα με ζιγκ-ζαγκ κινήσεις, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 σήμερα το πρωί γυναίκα οδηγός τρίτου ΙΧ ανέφερε τα εξής:
«Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.
Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ''Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον''.
Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».
Φωτογραφίες: dimokratiki.gr / rodiaki.gr
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημαΤο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Αφάντου της Ρόδου το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) όταν συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα. Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν στην BMW -ένας πατέρας, ο γιος του και μία ακόμη γυναίκα- οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
«Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον»
