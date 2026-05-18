Βικτώρια Χαλκίτη για τη νίκη της Dara στη Eurovision: Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω
Δηλαδή πραγματικά νιώθω πέντε χρόνων, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια που είχε τον ρόλο της vocal coach στην αποστολή της Βουλγαρίας
Δύσκολο ήταν για τη Βικτώρια Χαλκίτη να περιγράψει μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα τα συναισθήματά της μετά τη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara στη Eurovision.
Η τραγουδίστρια αποτέλεσε μέρος της βουλγαρικής αποστολής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της vocal coach και, όπως είπε, δεν μπορεί να περιγράψει πώς νιώθει. Ωστόσο, μοιράστηκε την αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
«Το σηκώσαμε όντως και δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Δηλαδή πραγματικά νιώθω πέντε χρόνων. Είχαμε εστιάσει στην εμφάνιση και δουλεύαμε καθημερινά πάρα πολύ σκληρά», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
«Η Dara είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνω πρόβες μαζί της και δέσαμε και πάρα πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι το οποίο έχει φοβερό ταλέντο. Μέχρι που γυρίσαμε στο ξενοδοχείο χοροπηδάγαμε έξω από το ξενοδοχείο και λέγαμε ''τι έχει γίνει τώρα;''», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Για εκείνη, είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι τελικά τα πράγματα ενδέχεται να εξελιχθούν διαφορετικά από ότι προβλέπεται. «Αυτό είναι το ωραίο της Eurovision. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Υπολογίζεις, κάνεις από δω, από εκεί, βλέπεις. Δεν υπάρχουν αυτά στη Eurovision. Πάντα γίνονται, συνήθως δηλαδή, ανατροπές. Εγώ είχα πει ότι θα γίνει ανατροπή φέτος το είχα δηλώσει αλλά δεν περίμενα να κερδίσουμε εμείς», σχολίασε.
Όσον αφορά στον Ακύλα και το Ferto, η Βικτώρια Χαλκίτη τόνισε ότι το κομμάτι έχει ήδη γίνει μεγάλη επιτυχία και ότι ο τραγουδιστής θα έπρεπε να είναι περήφανος με όσα κατάφερε. «Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σουξέ. Θα γίνει χαμός. Ούτως ή άλλως έχει γίνει χαμός. Να είναι υπερήφανος. Η Dara με τον Ακύλα είναι πολύ φίλοι. Δέσανε πάρα πολύ μαζί από την πρώτη στιγμή που κάνανε το promo tour, και η Dara μου μιλούσε συνέχεια για τον Ακύλα και το πόσο γλυκός είναι και πόσο της άρεσε το τραγούδι», ανέφερε ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της.
