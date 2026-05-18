Από την Αγία Πετρούπολη στο κόμμα Καρυστιανού: Ποιος είναι ο Στράτος Σιουρδάκης που έκανε live streamimg τη συλλογή υπογραφών
Μετανάστης λόγω της κρίσης στη Ρωσία, πρόεδρος σήμερα της ελληνικής κοινότητας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, προβάλλει ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα το νέο κόμμα - Οι απόψεις τους για τους Ρώσους και τις Ρωσίδες
Ένα πρόσωπο όχι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα εμφανίστηκε χθες στο πλάι της Μαρίας Καρυστιανού κατά τη συλλογή υπογραφών για το κόμμα της, ενώ βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης, ο οποίος εδώ και πάνω από 10 χρόνια ζει στην Αγία Πετρούπολη με τη Ρωσίδα σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.
Είναι ιδιοκτήτης κέντρου ελληνικής γλώσσας που διδάσκει τη γλώσσα σε Ρώσους, όπως και ρωσικά (εξ αποστάσεως) σε Έλληνες.
Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως μετανάστη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, σε μια χώρα που είναι κοντά με τη δική μας στη νοοτροπία και με δεδομένη την αγάπη των Ρώσων για τους Έλληνες. Αλλά, όπως λέει, δεν έχει πάψει να νοσταλγεί την Ελλάδα και διατηρεί τους δεσμούς του μαζί της.
Δείτε βίντεο από τη συλλογή υπογραφών την Κυριακή:
Σε παλαιότερη συνέντευξή του ανέφερε ότι είχε τεχνική εταιρεία, η οποία είχε φτάσει να απασχολεί 28 εργαζομένους.
«Σε ηλικία 33 ετών είχα καταφέρει να περάσω από τις εργολαβίες στην κατασκευή ολόκληρων πολυκατοικιών», έλεγε, αλλά η οικονομική κρίση μετά το 2008 ανέτρεψε τα πάντα. Ο ίδιος λέει ότι «μετά από τρία χρόνια πλήρους επαγγελματικής αδράνειας, πήρα τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής μου: άφησα πατρίδα, δουλειά και φίλους και μετανάστευσα».
Εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, την οποία είχε επισκεφτεί και παλαιότερα, «γιατί μόνο εδώ ένιωσα τόσο έντονα την αγάπη των ανθρώπων για την Ελλάδα».
Αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο ελληνικών προϊόντων, αλλά σύντομα ίδρυσε το κέντρο ελληνικής γλώσσας. Στον ιστότοπό του το κέντρο αναφέρει ότι «έχει βοηθήσει αμέτρητο κόσμο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του». Πέρα από την εκμάθηση της γλώσσας, γράφει, «θα μπορέσετε να συνάψετε δεσμούς με ανθρώπους από τη Ρωσία, να αισθανθείτε οικειότητα προτού ακόμη βρεθείτε στην Αγία Πετρούπολη. Το δίκτυό μας σας υποστηρίζει σε κάθε βήμα».
Τον Δεκέμβριο του 2023 εκλεχτηκε στην προεδρία του Συλλόγου των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης.
Σε συνέντευξή του το 2025 περιέγραφε με θερμά λόγια τους Ρώσους και τις Ρωσίδες:
«Ο Ρώσος είναι πειθαρχημένος, είναι στρατιώτης, δεν αργεί, είναι κύριος. Γενικά στη Ρωσία, την αξία του άντρα και της γυναίκας την ξεχωρίζουν. Δεν υπάρχει το κοινό, το unisex. Εδώ οι αξίες είναι πιο πατροπαράδοτες. Ο Ρώσος είναι ο στύλος της οικογένειας, αυτός που θα φέρει λεφτά, αυτός που θα αγωνιστεί, θα πάει στον πόλεμο εθελοντικά, θα κάνει σύμφωνα με τα παλιά πρότυπα του ανδρός».
Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «η Ρωσίδα έχει μεγαλώσει από τη μητέρα της μαθαίνοντας ότι θα είναι η ζεστασιά της οικογένειας, αυτή που θα φτιάξει οικογένεια, θα έχει παιδιά. Παντρεύονται σχετικά νωρίς, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Η Ρωσίδα δεν το έχει αυτό ότι είμαι της καριέρας και θα αφήσω τα παιδιά για αργότερα. Πρώτα θα βάλει την οικογένεια, κι αν χρειαστεί θα την παρατήσει την καριέρα, γιατί θα βάλει την οικογένεια πάνω από την καριέρα».
Σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα τους τελευταίους μήνες προβάλλει ιδιαίτερα τις δηλώσεις και τη δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού, χωρίς να είναι γνωστό, για την ώρα, αν θα έχει κάποιο ρόλο στο κόμμα και ποιος θα είναι αυτός.
Προ ημερών ο Σιουρδάκης είχε αναρτήσει βίντεο το TikTok με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, επί χρόνια ανταποκριτή ελληνικών μμε στη Μόσχα, στο οποίο αστειεύονταν με τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα και αυτοπαρουσιάζονταν με χιούμορ ως «πράκτορας Σου Σου» και «πράκτορας Θου Α».
Άλλος ένας από τους ανθρώπους που γνωρίστηκε με τον Σιουρδάκη είναι ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, γνωστός από βιντεοταινίες και ταινίες τη δεκαετία του ‘80 και του ‘90. Ο ίδιος είπε ότι μάθαινε ρωσικά μαζί του ενώ, όταν τον συνάντησε στην Αθήνα, μίλησαν και για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στο οποίο προσχώρησε και ο ηθοποιός.
@greek_online_stratosa
Σου Σου καλεί Θου Α όβερ! 😁♬ πρωτότυπος ήχος - 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос
@greek_online_stratosa
Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιόςτων 80s έδωσε το παρών! ✍️🕊 #xekiname♬ πρωτότυπος ήχος - 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос
