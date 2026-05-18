Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Δεν έχω βρει νυφικό, είμαι πολύ χαλαρή

αντιμετωπίζει το ευχάριστο γεγονός με χαλαρή διάθεση και χωρίς άγχος.

τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση

Δανάη Μπάρκα

Στη συνέχεια, η

ηθοποιός και παρουσιάστρια

απέφυγε να αποκαλύψει πού θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της, τονίζοντας ωστόσο ότι θα ακολουθήσει

πάρτι με

φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα είπε: «

».

Η επιβεβαίωση του γάμου της ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες μέσα από ανάρτησή της στα social media. Με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στη Θεσσαλονίκη, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram φορώντας λευκό T-shirt με τη φράση: «

», επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που την ήθελαν να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Φάνη Μπότση.

Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα, αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μην χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποταΣτη φάση της νύφης, αλλά απόψε έχουμε πρεμιέρα