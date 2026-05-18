Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Δεν έχω βρει νυφικό, είμαι πολύ χαλαρή
Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, αυτό είναι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι, σχολίασε η ηθοποιός και παρουσιάστρια
Στις προετοιμασίες του γάμου της αναφέρθηκε η Δανάη Μπάρκα, αναφέροντας ότι δεν έχει βρει ακόμα το νυφικό που θα φορέσει, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει το ευχάριστο γεγονός με χαλαρή διάθεση και χωρίς άγχος.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, μιλώντας για τον επικείμενο γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.
Η Δανάη Μπάρκα εξήγησε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σημειώνοντας πως δεν έχει αγχωθεί ιδιαίτερα με τη διαδικασία: «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Δεν έχω βρει νυφικό, κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα και χθες, μου έλεγαν οι φίλες μου, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και παρουσιάστρια απέφυγε να αποκαλύψει πού θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της, τονίζοντας ωστόσο ότι θα ακολουθήσει πάρτι με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν μπορώ να σου πω που θα γίνει ο γάμος. Μπερδεύονται τα πράγματα, αλλά όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μην χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».
Η επιβεβαίωση του γάμου της ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες μέσα από ανάρτησή της στα social media. Με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στη Θεσσαλονίκη, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram φορώντας λευκό T-shirt με τη φράση: «Στη φάση της νύφης, αλλά απόψε έχουμε πρεμιέρα», επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που την ήθελαν να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Φάνη Μπότση.
