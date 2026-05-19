Σε Αυστρία και Γερμανία μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας, συνάντηση με την Αυστριακή υπ. Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα επισκεφθεί στις 19/5 την Αυστρία και στις 20/5 τη Γερμανία - Στο Κρεμς, θα λάβει μέρος σε συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, στο πλαίσιο του Europa-Forum Wachau, με αφορμή τα 30 χρόνια του θεσμού
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αυστρία και στη Γερμανία την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Μαΐου, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, την Τρίτη 19 Μαΐου ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Κρεμς της Αυστρίας (Krems An Der Donau), όπου θα συμμετάσχει μαζί με την υπουργό Άμυνας της χώρας, Klaudia Tanner, σε δημόσια συζήτηση στο πανεπιστημιακό Campus της πόλης με θέμα «European Security Architecture: From the End of Order to Joint Initiative».
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Europa-Forum Wachau '26, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στα «κεντρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μέσα σε μια εύθραυστη παγκόσμια τάξη», καθώς και στις προοπτικές των επόμενων τριών δεκαετιών, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή του.
Μετά τη συζήτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με την υπουργό Άμυνας της Αυστρίας. Ακολούθως, οι δύο υπουργοί θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο κ. Δένδιας θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας που θα παραθέσει η Αυστριακή ομόλογός του, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Anatolie Nosatii.
Την Τετάρτη 20 Μαΐου, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Μόναχο, όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στους τομείς της καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
