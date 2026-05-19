Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος στην Τούμπα που κινούνταν με τρίκυκλο στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς δίπλωμα
Σε βάρος του εκκρεμούσαν οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις
Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
